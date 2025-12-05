Hà Nội

Bạn đọc

Nghịch lý giá trúng thầu của Thiên Bình: Nơi "siêu tiết kiệm", nơi giảm giá "sốc" [Kỳ 2]

Trong khi trúng thầu tại Hà Nội với mức tiết kiệm ngân sách "tượng trưng" 0,23%, Công ty Thiên Bình lại gây bất ngờ khi giảm giá tới hơn 42% tại một gói thầu ở Thừa Thiên Huế. Sự chênh lệch này nói lên điều gì?

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình trong năm 2025 ghi nhận những con số đầy mâu thuẫn về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách. Sự không đồng nhất trong chiến lược giá của nhà thầu này tại các địa phương khác nhau đang tạo ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả trong mua sắm công.

Những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt"

Tại thị trường Hà Nội, xu hướng trúng thầu sát giá dự toán thể hiện rõ nét. Điển hình là "Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị" do Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.177.106.000 đồng.

5-6081.png
Ảnh minh họa

Kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 11/04/2025 cho thấy, Công ty Thiên Bình trúng thầu với giá 5.164.929.000 đồng. Mức chênh lệch chỉ vỏn vẹn 12.177.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu hơn 5,1 tỷ đồng này chỉ đạt mức "tượng trưng" là 0,23%. Theo thông tin phân tích ban đầu, tại gói thầu này, Công ty Thiên Bình là nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu về kỹ thuật, cho thấy mức độ cạnh tranh bị hạn chế.

Xu hướng này tiếp tục lặp lại tại tỉnh Cao Bằng. Tại gói thầu "Mua sắm trang thiết bị cho Trường PTDTNT THCS huyện Bảo Lạc", giá gói thầu là 3.871.800.000 đồng. Ngày 09/06/2025, Công ty Thiên Bình được công bố trúng thầu với giá 3.824.250.800 đồng. Mức tiết kiệm đạt khoảng 47,5 triệu đồng, tương đương 1,22%.

Việc trúng thầu sát giá không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, khi đối chiếu với gói thầu mà doanh nghiệp này trúng tại Thừa Thiên Huế, sự chênh lệch trở nên khó hiểu.

Cú giảm giá "sốc" hơn 42% tại Thừa Thiên Huế

Trái ngược hoàn toàn với bức tranh tại Hà Nội và Cao Bằng, Công ty Thiên Bình lại có một màn trình diễn về giá đầy bất ngờ tại miền Trung.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa năm 2025" do Phòng GD&ĐT Thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư. Giá gói thầu được phê duyệt là 5.531.008.000 đồng.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ngày 06/06/2025 cho thấy, Công ty Thiên Bình đã trúng thầu với giá chỉ 3.199.970.200 đồng.

Như vậy, nhà thầu này đã giảm giá tới 2.331.037.800 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới 42,1%. Đây là một con số "kỷ lục" và hiếm gặp đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, nơi mà biên độ lợi nhuận và giá thành sản phẩm thường đã được định hình khá rõ trên thị trường.

Nghịch lý và những dấu hỏi lớn

Sự chênh lệch quá lớn về tỷ lệ tiết kiệm của cùng một nhà thầu, cung cấp các mặt hàng tương tự, tại các địa phương khác nhau trong cùng một năm tài chính đã tạo ra một nghịch lý lớn.

Nếu Công ty Thiên Bình có thể cung cấp thiết bị với giá thấp hơn dự toán tới 42% tại Huế mà vẫn đảm bảo chất lượng và có lợi nhuận, vậy tại sao tại các gói thầu ở Hà Nội hay Cao Bằng, họ lại chào giá sát trần?

Ngược lại, nếu mức giá tại Hà Nội và Cao Bằng là mức giá chuẩn phản ánh đúng giá trị thị trường, thì việc giảm giá sâu tại Huế đặt ra những nghi vấn về công tác quản lý dự án.

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Một gói thầu mua sắm hàng hóa mà nhà thầu giảm giá tới hơn 40% thì cần xem xét lại hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, công tác lập và thẩm định giá gói thầu của chủ đầu tư có sát với thị trường hay không? Liệu có sự 'thổi giá' trong khâu lập dự toán? Thứ hai, nhà thầu trúng với giá thấp như vậy liệu có đảm bảo cung cấp thiết bị đúng cấu hình, chất lượng như yêu cầu, hay sẽ là những sản phẩm 'tương đương' nhưng chất lượng thấp hơn?"

Cũng theo chuyên gia này, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đều nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và đảm bảo hiệu quả kinh tế. Việc tiết kiệm cho ngân sách là đáng hoan nghênh, nhưng sự chênh lệch quá lớn về giá trúng thầu của cùng một nhà thầu ở các địa phương khác nhau cho thấy sự thiếu ổn định và minh bạch của thị trường thiết bị giáo dục, cũng như sự khác biệt trong công tác quản lý mua sắm công tại các đơn vị.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Dấu ấn "người quen" Tư vấn Tâm Việt trong các gói thầu của Thiên Bình

Bạn đọc

Chân dung Công ty Thiên Bình: Hành trình "phủ sóng" gói thầu thiết bị giáo dục năm 2025 [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp thiết bị dạy học từ Bắc vào Nam trong năm 2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình thể hiện năng lực đáng chú ý, song hành cùng những dấu hỏi về hiệu quả ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình (Mã số doanh nghiệp: 0104746480) là một đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục và đồ dùng trường học. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Tầng 2, Số 367 Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, do bà Đặng Thị Thanh Hà làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp này. Tính đến cuối tháng 11/2025, Công ty Thiên Bình đã tham gia 141 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 84 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 328 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị giáo dục tại Quảng Trị: Kịch bản "một mình một ngựa" và hồ sơ năng lực của Thiên Bình

Tại gói thầu mua sắm thiết bị hơn 5 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15h03 ngày 22/11/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (Mã TBMT: IB2500470656).

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 5.096.575.900 đồng, thuộc lĩnh vực hàng hóa, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện ngắn chỉ trong 30 ngày. Đây là một phần trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Giải mã hệ sinh thái liên danh và các mối quan hệ của Giáo dục Cửu Long [Kỳ 3]

Sự thành công của Giáo dục Cửu Long gắn liền với chiến lược liên danh linh hoạt và mối quan hệ chặt chẽ với một số bên mời thầu quen thuộc. Đáng chú ý là mối quan hệ phức tạp với Công ty Cánh Diều: vừa là đối tác, vừa là đối thủ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, để lý giải hiện tượng Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Cửu Long trúng thầu hàng loạt gói thầu lớn trong năm 2025, cần phân tích sâu hơn về hệ sinh thái các đối tác mà công ty này hợp tác, cũng như mối quan hệ với các bên mời thầu mà công ty thường xuyên giao dịch. Dữ liệu cho thấy một chiến lược bài bản và những mối quan hệ đáng chú ý.

Chiến thuật "xoay tua" đối tác liên danh

Xem chi tiết

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.

