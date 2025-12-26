Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu 18 tỷ đồng tại Long Thành: Ngân sách tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đầy 1%? [Kỳ 1]

Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành (Đồng Nai) đang thu hút sự chú ý khi gói thầu thiết bị hơn 18 tỷ đồng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, trong khi đối thủ trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật khó tin.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, ông Trần Xuân Thám, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 05 (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 147/QĐ-BQLDAKV05 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 (cung cấp hàng hóa): Thiết bị, thuộc công trình Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh IB2500514862 (bao gồm Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thành Kiên, Công ty Cổ phần Cải tiến Xanh và Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Lê Anh Phát). Giá trúng thầu ghi nhận ở mức 17.972.819.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 18.095.518.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 122,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" chỉ khoảng 0,68%.

z7366508820205-0578cf74225158ebdbffff71b32ea12f.jpg
Nguồn: MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến tại vòng đánh giá kỹ thuật của gói thầu này xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, gói thầu có 02 nhà thầu tham dự, nhưng Liên danh Trường Trung học cơ sở Tân Thành (đối thủ của đơn vị trúng thầu) đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 010812/BC-KT25, nhà thầu trượt thầu đã mắc hàng loạt lỗi cơ bản như: không có bảng kê khai thông số kỹ thuật hàng hóa; không đính kèm bản vẽ kỹ thuật hoặc hình ảnh chi tiết cho các mặt hàng bàn, ghế, tủ, kệ; đặc biệt là không kèm phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định. Việc một liên danh lớn tham gia gói thầu 18 tỷ đồng nhưng lại thiếu sót các tài liệu "sống còn" này khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Trong đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm thấp thường là chỉ dấu cho thấy tính cạnh tranh không cao. Khi đối thủ bị loại bởi những lỗi hồ sơ quá cơ bản, cơ quan chức năng cần xem xét liệu có tình trạng 'quân xanh quân đỏ' hoặc dàn xếp để một nhà thầu định sẵn trúng thầu sát giá hay không, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo Luật Đấu thầu 2023."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] "Hệ sinh thái" nhà thầu Thành Kiên và mối duyên nợ với các đơn vị tư vấn tại Đồng Nai.

#Quản lý ngân sách công #Tiết kiệm ngân sách thấp #Chất lượng hồ sơ dự thầu #Trường Trung học cơ sở Tân Thành #Đồng Nai #Long Thành

Bài liên quan

Bạn đọc

Đồng Nai: Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến trúng thầu hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm 0 đồng

Trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Bù Gia Mập (Đồng Nai), Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến gây chú ý khi giá trúng trùng khít giá dự toán.

Tháng 12/2025, ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú".

qdpd.jpg
Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú" (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Nai: Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng trúng gói thầu hơn 14 tỷ, tiết kiệm "siêu thấp"

Tại gói thầu xây lắp gần 15 tỷ đồng do Ban QLDA khu vực 06 (Đồng Nai) làm chủ đầu tư, Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 0,18%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06 (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 97/QĐ-BQLDAKV06 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Xây dựng. Đây là gói thầu thuộc dự án "Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch", sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Đỉnh Cao - Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng (Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 14.730.655.930 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú: Một năm 2025 "bách chiến bách thắng" [Kỳ 1]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các gói thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (mã số doanh nghiệp: 3701692114) có trụ sở tại số 311/30, đường Nguyễn An Ninh, khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TP HCM. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận một hiệu suất trúng thầu đạt mức đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 15 gói thầu và trúng toàn bộ 15 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử đấu thầu chỉ đạt khoảng 0,94%, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,06%. Thực trạng trúng thầu sát giá này diễn ra hệ thống tại nhiều địa bàn trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ. Điển hình là tại UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 11/2025, doanh nghiệp này cùng các đối tác liên danh đã được phê duyệt trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.