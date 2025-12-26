Gói thầu 18 tỷ đồng tại Long Thành: Ngân sách tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đầy 1%? [Kỳ 1]

Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành (Đồng Nai) đang thu hút sự chú ý khi gói thầu thiết bị hơn 18 tỷ đồng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, trong khi đối thủ trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật khó tin.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, ông Trần Xuân Thám, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 05 (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 147/QĐ-BQLDAKV05 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 (cung cấp hàng hóa): Thiết bị, thuộc công trình Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh IB2500514862 (bao gồm Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thành Kiên, Công ty Cổ phần Cải tiến Xanh và Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Lê Anh Phát). Giá trúng thầu ghi nhận ở mức 17.972.819.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 18.095.518.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 122,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" chỉ khoảng 0,68%.

Nguồn: MSC

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến tại vòng đánh giá kỹ thuật của gói thầu này xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, gói thầu có 02 nhà thầu tham dự, nhưng Liên danh Trường Trung học cơ sở Tân Thành (đối thủ của đơn vị trúng thầu) đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 010812/BC-KT25, nhà thầu trượt thầu đã mắc hàng loạt lỗi cơ bản như: không có bảng kê khai thông số kỹ thuật hàng hóa; không đính kèm bản vẽ kỹ thuật hoặc hình ảnh chi tiết cho các mặt hàng bàn, ghế, tủ, kệ; đặc biệt là không kèm phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định. Việc một liên danh lớn tham gia gói thầu 18 tỷ đồng nhưng lại thiếu sót các tài liệu "sống còn" này khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Trong đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm thấp thường là chỉ dấu cho thấy tính cạnh tranh không cao. Khi đối thủ bị loại bởi những lỗi hồ sơ quá cơ bản, cơ quan chức năng cần xem xét liệu có tình trạng 'quân xanh quân đỏ' hoặc dàn xếp để một nhà thầu định sẵn trúng thầu sát giá hay không, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo Luật Đấu thầu 2023."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] "Hệ sinh thái" nhà thầu Thành Kiên và mối duyên nợ với các đơn vị tư vấn tại Đồng Nai.