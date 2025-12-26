Hà Nội

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Hải Anh

Sau khi được phê duyệt trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang vào giữa tháng 12/2025, hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công tiếp tục gây chú ý với danh sách dài các dự án đã và đang thực hiện trong năm nay.

Trúng thầu "như chẻ tre" khắp miền Tây

Dữ liệu thống kê của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động hết công suất của nhà thầu này. Cụ thể, các gói thầu trúng liên tiếp trải dài các tháng trong năm:

  • Tháng 4 & 5/2025: Trúng liên tiếp 2 gói thầu thi công lắp đặt tuyến ống tại Vĩnh Long (Gói số 2 và Gói số 4) với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.
  • Tháng 7/2025: Tiếp tục trúng gói thầu xây lắp tại Cần Thơ (Hậu Giang cũ) với giá 8.318.242.000 đồng.
  • Tháng 8/2025: Mở rộng địa bàn sang Cà Mau với Gói thầu số 01 (Chi phí xây lắp) trị giá 4.885.557.000 đồng, đồng thời trúng thêm 1 gói tại Vĩnh Long.
  • Tháng 10/2025: "Lập cú đúp" trong cùng ngày 17/10/2025 khi trúng 2 gói thầu thi công xây dựng (Gói số 01) tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang với tổng giá trị gần 5,7 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng thực hiện khối lượng công việc xây lắp rất lớn, trải rộng trên địa bàn 4 tỉnh: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau.

vinhlong.jpg
Ảnh minh hoạ

Bài toán huy động nhân sự và thiết bị

Đặc thù của các gói thầu xây lắp, đặc biệt là thi công đường ống cấp nước và trạm cấp nước, đòi hỏi nhà thầu phải duy trì thường xuyên đội ngũ nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật) và dàn máy móc thiết bị (máy đào, máy đầm, máy hàn ống...) tại công trường.

Với việc trúng thầu dồn dập, nhiều gói thầu có thời gian thực hiện trùng lắp nhau. Đơn cử, gói thầu 8,3 tỷ đồng trúng tháng 7/2025 tại Cần Thơ nhiều khả năng vẫn đang trong giai đoạn thi công khi nhà thầu tiếp tục trúng các gói thầu mới tại Đồng Tháp (tháng 10) và gói 28 tỷ đồng (tháng 12).

Điều này đặt ra nghi vấn: Liệu Công ty TNHH Xây dựng Thành Công có đủ nguồn lực thực tế để "phân thân" tại nhiều công trường cùng lúc, hay sẽ xảy ra tình trạng "đánh trống ghi tên", sử dụng một bộ nhân sự/thiết bị để dự thầu cho nhiều gói, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ hoặc bán thầu khi thực hiện?

Góc nhìn chuyên gia về kê khai năng lực

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, nhà thầu phải kê khai nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công khả dụng cho gói thầu đang xét. Nếu nhân sự đó đã được huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng lặp và chưa hoàn thành công việc, thì không được kê khai cho gói thầu mới, trừ trường hợp có sự thay thế nhân sự hợp pháp được chủ đầu tư chấp thuận".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc kiểm soát năng lực thực tế của nhà thầu sau khi trúng thầu là trách nhiệm của Chủ đầu tư. Nếu nhà thầu trúng quá nhiều gói thầu vượt quá năng lực thực tế, rủi ro chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo là hiện hữu. Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc huy động nhân sự, thiết bị tại hiện trường so với hồ sơ dự thầu".

Không chỉ gây chú ý bởi tần suất trúng thầu, dữ liệu của PV còn cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Thành Công sở hữu tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số "địa chỉ đỏ" quen thuộc.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] “Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây

#Phân bổ nguồn lực xây dựng #Tần suất trúng thầu dồn dập #Chất lượng và tiến độ thi công #Quản lý năng lực nhà thầu #Ảnh hưởng đến dự án miền Tây #Chính sách kê khai nhân sự và thiết bị

