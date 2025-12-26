Đấu thầu tại Cần Thơ: Hiệu quả kinh tế và bài học về hồ sơ năng lực [Kỳ 3]

Những con số tiết kiệm từ gói thầu tại quận Thốt Nốt mở ra nhiều vấn đề về tính minh bạch và quản lý dự án sau trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mức tiết kiệm 16,27% tại gói thầu thi công Trường THCS Thốt Nốt là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hoạt động đầu tư công tại TP Cần Thơ cuối năm 2025. Tuy nhiên, câu chuyện hậu đấu thầu về việc bảo đảm chất lượng công trình với mức chi phí thấp vẫn là bài toán cần lời giải từ các bên liên quan.

Phân tích sâu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể thấy tính chuyên nghiệp trong việc lập hồ sơ là yếu tố tiên quyết. Việc nhà thầu có mức giá rẻ nhất (Liên danh Trường THCS Thốt Nốt - MST 1800646813) bị loại vì những lỗi cơ bản như thiếu tài liệu chứng minh năng lực hay thiết bị hết hạn kiểm định cho thấy sự chủ quan đáng tiếc của một bộ phận doanh nghiệp.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đánh giá hồ sơ qua mạng được thực hiện rất chặt chẽ dựa trên các cam kết và tài liệu đính kèm. Một sai sót nhỏ về pháp lý hay thời hạn của tài liệu cũng có thể khiến nhà thầu mất đi cơ hội, dù giá bỏ thầu rất cạnh tranh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị hồ sơ".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định về mức tiết kiệm: "Tiết kiệm ngân sách là mục tiêu quan trọng, nhưng hiệu quả kinh tế phải đi đôi với tính bền vững. Với giá trúng thầu 16,1 tỷ đồng so với dự toán 19,3 tỷ đồng, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt cần phát huy tối đa vai trò giám sát, không để tình trạng 'ép giá' dẫn đến 'bớt xén' vật tư hay kéo dài tiến độ".

Về phía trách nhiệm giải trình, Luật Đấu thầu 2023 quy định rõ về việc làm rõ các dấu hiệu bất thường nếu giá dự thầu quá thấp so với thực tế. Trong gói thầu này, Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia đã vượt qua các bước thẩm định chi tiết về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu để được xếp hạng thứ nhất.

Dự án Trường THCS Thốt Nốt dự kiến thực hiện trong 450 ngày với loại hợp đồng trọn gói. Dư luận kỳ vọng với uy tín của những "người quen" tại địa phương, liên danh trúng thầu sẽ sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh trên địa bàn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.