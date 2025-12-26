Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu tại Cần Thơ: Hiệu quả kinh tế và bài học về hồ sơ năng lực [Kỳ 3]

Những con số tiết kiệm từ gói thầu tại quận Thốt Nốt mở ra nhiều vấn đề về tính minh bạch và quản lý dự án sau trúng thầu.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mức tiết kiệm 16,27% tại gói thầu thi công Trường THCS Thốt Nốt là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hoạt động đầu tư công tại TP Cần Thơ cuối năm 2025. Tuy nhiên, câu chuyện hậu đấu thầu về việc bảo đảm chất lượng công trình với mức chi phí thấp vẫn là bài toán cần lời giải từ các bên liên quan.

Phân tích sâu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể thấy tính chuyên nghiệp trong việc lập hồ sơ là yếu tố tiên quyết. Việc nhà thầu có mức giá rẻ nhất (Liên danh Trường THCS Thốt Nốt - MST 1800646813) bị loại vì những lỗi cơ bản như thiếu tài liệu chứng minh năng lực hay thiết bị hết hạn kiểm định cho thấy sự chủ quan đáng tiếc của một bộ phận doanh nghiệp.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đánh giá hồ sơ qua mạng được thực hiện rất chặt chẽ dựa trên các cam kết và tài liệu đính kèm. Một sai sót nhỏ về pháp lý hay thời hạn của tài liệu cũng có thể khiến nhà thầu mất đi cơ hội, dù giá bỏ thầu rất cạnh tranh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị hồ sơ".

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định về mức tiết kiệm: "Tiết kiệm ngân sách là mục tiêu quan trọng, nhưng hiệu quả kinh tế phải đi đôi với tính bền vững. Với giá trúng thầu 16,1 tỷ đồng so với dự toán 19,3 tỷ đồng, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt cần phát huy tối đa vai trò giám sát, không để tình trạng 'ép giá' dẫn đến 'bớt xén' vật tư hay kéo dài tiến độ".

Về phía trách nhiệm giải trình, Luật Đấu thầu 2023 quy định rõ về việc làm rõ các dấu hiệu bất thường nếu giá dự thầu quá thấp so với thực tế. Trong gói thầu này, Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia đã vượt qua các bước thẩm định chi tiết về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu để được xếp hạng thứ nhất.

Dự án Trường THCS Thốt Nốt dự kiến thực hiện trong 450 ngày với loại hợp đồng trọn gói. Dư luận kỳ vọng với uy tín của những "người quen" tại địa phương, liên danh trúng thầu sẽ sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh trên địa bàn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#đấu thầu #Cần Thơ #hồ sơ năng lực #tiết kiệm #quản lý dự án #gói thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Cần Thơ: Liên danh Toàn Thắng – Hoàng Gia trúng thầu dự án trường học [Kỳ 1]

Một gói thầu xây dựng tại BQLDA Thốt Nốt vừa ghi nhận mức tiết kiệm ấn tượng hơn 16% thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, ông Nguyễn Thương Tín, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 487/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ. Gói thầu này thuộc dự án cải tạo, xây mới các phòng học tập tại Trường THCS Thốt Nốt.

13-6212.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Năng lực của bộ đôi nhà thầu Toàn Thắng và Hoàng Gia tại Cần Thơ [Kỳ 2]

Hai doanh nghiệp vừa trúng thầu tại quận Thốt Nốt đều có lịch sử đấu thầu dày dạn với hàng trăm gói thầu tại khu vực ĐBSCL.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong liên danh vừa trúng thầu tại dự án Trường THCS Thốt Nốt đều là những doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại TP Cần Thơ và có bề dày hoạt động hơn một thập kỷ.

12-1372.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Thành Công “một mình một chợ” trúng gói thầu hơn 28 tỷ đồng [Kỳ 1]

Dù tham gia với tư cách nhà thầu duy nhất, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công vừa được Công ty CP Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 28 tỷ đồng. Đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này liên tiếp trúng trong năm 2025 tại khu vực miền Tây.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/12/2025, ông Lê Kỳ Hội, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Cấp nước Hậu Giang) đã ký Quyết định số 33/QĐ-HAW phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình".

Gói thầu này thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, huyện Vị Thủy (nâng công suất từ 35m3/h lên 300m3/h)", sử dụng nguồn vốn vay (70%) và vốn đối ứng của công ty. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Góc nhìn chuyên gia: Áp dụng chỉ định thầu gói 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh có đảm bảo hiệu quả? [Kỳ 4]

Việc áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu tư vấn hơn 8,2 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, với kết quả tiết kiệm 0 đồng, đang được các chuyên gia pháp lý phân tích kỹ lưỡng. Đặc biệt, cái bắt tay giữa Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh và doanh nghiệp tư nhân trong gói thầu này đặt ra nhiều vấn đề về tính cạnh tranh.