Gói thầu 9,5 tỷ ở Lâm Đồng: Xây dựng 676 và Xây dựng 15A "so găng"

Sở Xây dựng Lâm Đồng đang xét thầu gói 9,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng 676 có giá thấp hơn, nhưng Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 15A lại có "duyên" với đơn vị tổ chức mời thầu.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, với vai trò là chủ đầu tư, đang trong quá trình xét thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này thuộc công trình Sửa chữa các vị trí hư hỏng nền, mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông đoạn Km83 – Km106, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn chi sự nghiệp kinh tế đường bộ).

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho công trình được phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-SXD ngày 13/10/2025. Tiếp đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-SXD ngày 17/10/2025. Cả hai quyết định đều do ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ký ban hành. Đơn vị được giao trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu là Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng.

Chênh lệch giá thầu gần 556 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu Gói thầu số 01 (Mã thông báo mời thầu IB2500455085), được công bố lúc 09:01 ngày 28/10/2025, có 2 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Giá gói thầu được phê duyệt là 9.508.314.000 đồng.

Nhà thầu thứ nhất là Công ty Cổ phần Xây dựng 676 (Mã định danh: vn3800101179), có giá dự thầu là 8.794.817.813 đồng.

Nhà thầu thứ hai là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 15A (Mã định danh: vn5801074605), có giá dự thầu là 9.350.610.926 đồng.

Cả hai nhà thầu đều không đề xuất giảm giá, có thời gian thực hiện gói thầu là 90 ngày và hiệu lực E-HSDT là 90 ngày.

Như vậy, nếu chỉ xét trên yếu tố giá, Công ty Cổ phần Xây dựng 676 đang có lợi thế khi đưa ra mức giá thấp hơn Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 15A khoảng 555,8 triệu đồng.

Giá dự thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng 676 cũng thấp hơn giá gói thầu 713.496.187 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tạm tính đạt 7,5%. Trong khi đó, mức giá của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 15A thấp hơn giá gói thầu 157.703.074 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm tạm tính 1,66%.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của gói thầu phụ thuộc vào việc đánh giá E-HSDT của Bên mời thầu dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và năng lực theo E-HSMT đã được phê duyệt.

Năng lực hai "đấu thủ": Nhà thầu TP HCM và nhà thầu Lâm Đồng

Về Công ty Cổ phần Xây dựng 676 (nhà thầu bỏ giá thấp hơn), doanh nghiệp có mã số thuế 3800101179, bà Nguyễn Thị Luyến là người đại diện pháp luật với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Địa chỉ trụ sở của công ty (sau sáp nhập) tại Khu Phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, TP HCM.

Theo dữ liệu lịch sử, Công ty Cổ phần Xây dựng 676 đã tham gia 109 gói thầu, trong đó trúng 72 gói, trượt 34 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 255.541.520.991 đồng; với vai trò liên danh là 484.885.447.576 đồng.

Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 15A (Công ty 15A), một doanh nghiệp địa phương của tỉnh Lâm Đồng. Công ty 15A có mã số thuế 5801074605, do ông Đậu Xuân Toàn làm Giám đốc. Địa chỉ trụ sở (sau sáp nhập) tại Số 85/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Lịch sử đấu thầu của Công ty 15A ghi nhận việc tham gia 31 gói thầu, trúng 18 gói, trượt 9 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu độc lập là 87.427.723.974 đồng và liên danh là 100.304.192.850 đồng.

Hoạt động năm 2025 và mối quan hệ với các bên

Trong năm 2025, hiệu suất đấu thầu của hai doanh nghiệp có sự khác biệt. Công ty Cổ phần Xây dựng 676 tham gia 15 gói thầu, trúng 5 gói nhưng trượt 9 gói. Gói thầu 9,5 tỷ đồng của Sở Xây dựng Lâm Đồng là gói duy nhất công ty này đang chờ kết quả trong năm.

Về phía Công ty 15A, năm 2025 ghi nhận việc tham gia 7 gói thầu, trúng 3 gói, trượt 1 gói, 1 gói huỷ và 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu này) .

Một điểm đáng chú ý là mối quan hệ của các nhà thầu với chủ đầu tư và đơn vị tổ chức mời thầu. Dữ liệu cho thấy, đây là lần đầu tiên cả Công ty Cổ phần Xây dựng 676 và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 15A tham dự gói thầu do Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng làm bên mời thầu .

Tuy nhiên, với Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng - đơn vị được Sở Xây dựng giao tổ chức lựa chọn nhà thầu - Công ty 15A lại là một nhà thầu quen thuộc.

Cụ thể, Công ty 15A đã tham gia 17 gói thầu tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ, trúng 12 gói, trượt 4 gói và 1 gói chưa có kết quả . Tổng giá trị trúng thầu của Công ty 15A tại bên mời thầu này lên tới 144.608.458.797 đồng. Trong khi đó, dữ liệu không ghi nhận Công ty Cổ phần Xây dựng 676 tham gia gói thầu nào tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Việc một nhà thầu địa phương có lịch sử trúng thầu dày đặc tại đơn vị được giao tổ chức mời thầu, trong khi một nhà thầu từ tỉnh thành khác có giá dự thầu thấp hơn đáng kể, tạo ra một bối cảnh cạnh tranh cần sự đánh giá khách quan và minh bạch từ chủ đầu tư.

Minh bạch và hiệu quả kinh tế: Yêu cầu cốt lõi của Luật Đấu thầu

Chia sẻ về các quy định pháp lý, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các Luật sửa đổi bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) là tạo ra một môi trường cạnh tranh tối đa. E-HSMT phải được xây dựng trên nguyên tắc không đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu có giá dự thầu (sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)) thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất, miễn là E-HSDT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất chi tiết về quy trình đấu thầu qua mạng và việc đăng tải thông tin. Yêu cầu về tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế là bắt buộc. Đặc biệt, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT là rất lớn. Quá trình đánh giá phải đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, kinh nghiệm, và có giá chào hợp lý nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho nguồn vốn ngân sách nhà nước.