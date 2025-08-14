Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

HPCONS trúng gói thầu 12,2 tỷ tại ĐH Kinh tế: Vì sao 3 đối thủ cùng "rụng"?

Trong cuộc đua vào gói thầu cải tạo mặt tiền ĐH Kinh tế TP.HCM, Công ty TNHH HPCons là nhà thầu duy nhất "sống sót" sau vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng thầu.

Hải Nam - Lam Thy

Trong một cuộc thầu có tới 4 nhà thầu tham dự, Công ty TNHH HPCons đã là cái tên duy nhất vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 12,2 tỷ đồng tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Theo Quyết định số KQ2500010826_2502071553 do Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (viết tắt: UEH), GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo ký lúc 14:56 ngày 10/02/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Mã TBMT: IB2500010826) thuộc Dự án Cải tạo mặt tiền cơ sở A đã được công bố.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH HPCons (viết tắt: HPCONS), MST 0311842640, do ông Nguyễn Đình Nguyên làm Giám đốc. Giá trúng thầu là 12.226.780.000 VND, so với giá gói thầu là 12.306.167.813 VND.

Ba đối thủ cùng bị loại ở vòng kỹ thuật

Biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu nộp hồ sơ, bao gồm: Liên danh KTN-TXV, Liên danh Hoàn Hiển - Gate 1, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ xây dựng Kim Hoàng Long và HPCONS.

bcdg.jpg
Nguồn: MSC

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng HTAN thực hiện đã kết luận chỉ có duy nhất HPCONS "Đạt" yêu cầu về kỹ thuật. Ba nhà thầu còn lại đều bị đánh giá "Không đạt" với nhiều lý do:

• Liên danh KTN-TXV: Bị đánh giá đề xuất biện pháp thi công và tiến độ không khả thi. Cụ thể, báo cáo chỉ ra hao phí nhân công cho các công tác lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo, sơn bả... được cho là "không phù hợp" so với định mức, thiếu nhiều công tác quan trọng.

• Liên danh Hoàn Hiển - Gate 1: Bị đánh giá biện pháp thi công "sơ sài, không chi tiết, một số nội dung sai thực tế thi công", đồng thời thiếu biện pháp thi công cho các hệ thống quan trọng.

• Công ty Kim Hoàng Long: Hồ sơ dự thầu thiếu sót nghiêm trọng khi không có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp, không nêu rõ thông số kỹ thuật vật tư, không có bản vẽ tổ chức công trường và không có biểu đồ tiến độ thực hiện.

Với việc cả 3 đối thủ cạnh tranh đều bị loại, HPCONS đã trở thành nhà thầu duy nhất đủ điều kiện để được xem xét, xếp hạng và trúng thầu.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: “Giai đoạn đánh giá về kỹ thuật là bước sàng lọc quan trọng bậc nhất để đảm bảo chỉ những nhà thầu thực sự có năng lực, có giải pháp thi công khả thi mới được đi tiếp vào vòng xem xét về tài chính. Việc hồ sơ dự thầu không trình bày được một cách chi tiết, hợp lý và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu là cơ sở pháp lý vững chắc để bên mời thầu loại bỏ nhà thầu. Tình huống này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp trong việc lập hồ sơ dự thầu của HPCONS so với các đối thủ, và đó là yếu tố quyết định mang lại chiến thắng”.

Vụ việc này là một minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của việc chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thầu chỉn chu, chi tiết, đáp ứng từng yêu cầu nhỏ nhất của bên mời thầu trong môi trường đấu thầu cạnh tranh.

#HPCONS #ĐH Kinh tế TP.HCM #đấu thầu xây dựng #cạnh tranh đấu thầu #đánh giá kỹ thuật #Công ty TNHH HPCons

Bài liên quan

Bạn đọc

HPCONS trúng gói kè hơn 12,5 tỷ ở Cần Giờ: Đối thủ duy nhất bị loại vì năng lực nhân sự

HPCONS được phê duyệt trúng gói thầu kè An Lộc, sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất là một liên danh bị đánh giá không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty TNHH HPCons đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 12,5 tỷ đồng tại dự án Nâng cấp, sửa chữa kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Lộc (huyện Cần Giờ cũ), sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực nhân sự.

Theo Quyết định số 497/QĐ-QLDA do ông Lưu Văn Vụ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký ngày 28/12/2024, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2400557545) đã được công bố.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty HPCONS trúng gói thầu hơn 11 tỷ ở Cần Giờ: Vì sao chỉ "một mình một ngựa"?

Gói thầu tại xã đảo Thạnh An do Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty HPCONS tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm so với dự toán chỉ 0,26%.

Công ty TNHH HPCONS vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 11,1 tỷ đồng tại Cần Giờ trong một kịch bản "một mình một ngựa", tiếp tục nối dài chuỗi thành công của doanh nghiệp này tại các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 30/QĐ-QLDA được ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký lúc 15:47 ngày 22/07/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500300091-00) thuộc dự án Hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã Thạnh An đã được phê duyệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới