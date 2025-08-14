HPCONS trúng gói thầu 12,2 tỷ tại ĐH Kinh tế: Vì sao 3 đối thủ cùng "rụng"?

Trong cuộc đua vào gói thầu cải tạo mặt tiền ĐH Kinh tế TP.HCM, Công ty TNHH HPCons là nhà thầu duy nhất "sống sót" sau vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng thầu.

Trong một cuộc thầu có tới 4 nhà thầu tham dự, Công ty TNHH HPCons đã là cái tên duy nhất vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật để được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trị giá hơn 12,2 tỷ đồng tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Theo Quyết định số KQ2500010826_2502071553 do Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (viết tắt: UEH), GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo ký lúc 14:56 ngày 10/02/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Mã TBMT: IB2500010826) thuộc Dự án Cải tạo mặt tiền cơ sở A đã được công bố.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH HPCons (viết tắt: HPCONS), MST 0311842640, do ông Nguyễn Đình Nguyên làm Giám đốc. Giá trúng thầu là 12.226.780.000 VND, so với giá gói thầu là 12.306.167.813 VND.

Ba đối thủ cùng bị loại ở vòng kỹ thuật

Biên bản mở thầu ghi nhận có 4 nhà thầu nộp hồ sơ, bao gồm: Liên danh KTN-TXV, Liên danh Hoàn Hiển - Gate 1, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ xây dựng Kim Hoàng Long và HPCONS.

Nguồn: MSC

Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Xây dựng HTAN thực hiện đã kết luận chỉ có duy nhất HPCONS "Đạt" yêu cầu về kỹ thuật. Ba nhà thầu còn lại đều bị đánh giá "Không đạt" với nhiều lý do:

• Liên danh KTN-TXV: Bị đánh giá đề xuất biện pháp thi công và tiến độ không khả thi. Cụ thể, báo cáo chỉ ra hao phí nhân công cho các công tác lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo, sơn bả... được cho là "không phù hợp" so với định mức, thiếu nhiều công tác quan trọng.

• Liên danh Hoàn Hiển - Gate 1: Bị đánh giá biện pháp thi công "sơ sài, không chi tiết, một số nội dung sai thực tế thi công", đồng thời thiếu biện pháp thi công cho các hệ thống quan trọng.

• Công ty Kim Hoàng Long: Hồ sơ dự thầu thiếu sót nghiêm trọng khi không có hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp, không nêu rõ thông số kỹ thuật vật tư, không có bản vẽ tổ chức công trường và không có biểu đồ tiến độ thực hiện.

Với việc cả 3 đối thủ cạnh tranh đều bị loại, HPCONS đã trở thành nhà thầu duy nhất đủ điều kiện để được xem xét, xếp hạng và trúng thầu.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: “Giai đoạn đánh giá về kỹ thuật là bước sàng lọc quan trọng bậc nhất để đảm bảo chỉ những nhà thầu thực sự có năng lực, có giải pháp thi công khả thi mới được đi tiếp vào vòng xem xét về tài chính. Việc hồ sơ dự thầu không trình bày được một cách chi tiết, hợp lý và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu là cơ sở pháp lý vững chắc để bên mời thầu loại bỏ nhà thầu. Tình huống này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp trong việc lập hồ sơ dự thầu của HPCONS so với các đối thủ, và đó là yếu tố quyết định mang lại chiến thắng”.

Vụ việc này là một minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của việc chuẩn bị một bộ hồ sơ dự thầu chỉn chu, chi tiết, đáp ứng từng yêu cầu nhỏ nhất của bên mời thầu trong môi trường đấu thầu cạnh tranh.