Gói thầu 11,7 tỷ tại Tân Hiệp, TP HCM: Cuộc đua giá và năng lực nhà thầu

Bốn nhà thầu cùng tham gia gói thầu thi công xây lắp tại P. Tân Hiệp (TP HCM). Mức giá chênh lệch đáng kể, đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực và cơ hội trúng thầu

Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Xây dựng HTTN và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 17 (đoạn từ đường Tân Hiệp 18 đến khu nhà ở Thái Bình Dương), phường Tân Hiệp, do UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn xét thầu sau khi mở thầu vào ngày 27/10/2025. Gói thầu có giá trị hơn 11,7 tỷ đồng này thu hút sự tham gia của 4 nhà thầu với các mức giá dự thầu khác biệt đáng kể.

Chênh lệch giá dự thầu gần 700 triệu đồng

Theo Biên bản mở thầu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Thi công xây lắp" (Mã TBMT: IB2500457394) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) PL2500238036 có giá 11.786.337.725 đồng. Gói thầu sử dụng vốn ngân sách thành phố, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày.

Kết quả mở thầu ngày 27/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 4 nhà thầu, đều đến từ TP. Hồ Chí Minh, với các mức giá dự thầu (sau giảm giá 0%) như sau:

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát (MST: 3702465185): Giá dự thầu 10.960.546.580 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,01% so với giá gói thầu. Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt (MST: 0304357298): Giá dự thầu 10.986.989.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,78% so với giá gói thầu. Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát (MST: 3700579331): Giá dự thầu 11.203.789.708 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 4,94% so với giá gói thầu. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phát Đại Lộc (MST: 3702372533): Giá dự thầu 11.668.739.416 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,00% so với giá gói thầu.

Như vậy, xét riêng về giá, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát đang có lợi thế lớn nhất với mức giá thấp nhất, thấp hơn nhà thầu xếp thứ hai là Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt khoảng 26,4 triệu đồng và thấp hơn nhà thầu có giá cao nhất (Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phát Đại Lộc) gần 708 triệu đồng. Tuy nhiên, giá chỉ là một trong các yếu tố để xét duyệt trúng thầu theo quy định.

Năng lực nhà thầu: Những con số biết nói

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của các nhà thầu tham gia gói thầu này cho thấy bức tranh đa dạng về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát (Địa chỉ: Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy An) là nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn. Dữ liệu ghi nhận công ty đã tham gia 79 gói thầu, trúng 66 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 177,1 tỷ đồng. Riêng năm 2025, công ty tham gia 13 gói, trúng 5, trượt 5 và 3 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích). Đáng chú ý, An Sinh Phát đã tham gia 4 gói thầu do UBND phường Tân Hiệp mời thầu, trúng 1 gói và 3 gói đang chờ kết quả. Công ty này cũng có quan hệ với 22 bên mời thầu , từng đấu với 36 nhà thầu khác và liên danh với 7 nhà thầu.

(Địa chỉ: Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy An) là nhà thầu có lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn. Dữ liệu ghi nhận công ty đã tham gia 79 gói thầu, trúng 66 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng 177,1 tỷ đồng. Riêng năm 2025, công ty tham gia 13 gói, trúng 5, trượt 5 và 3 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói thầu đang phân tích). Đáng chú ý, An Sinh Phát đã tham gia 4 gói thầu do UBND phường Tân Hiệp mời thầu, trúng 1 gói và 3 gói đang chờ kết quả. Công ty này cũng có quan hệ với 22 bên mời thầu , từng đấu với 36 nhà thầu khác và liên danh với 7 nhà thầu. Công ty TNHH Công nghiệp và Xây dựng Nam Việt (Địa chỉ: Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Đặng Ngọc Sơn) có lịch sử tham gia 50 gói thầu, trúng 22 gói, trượt 23 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới khoảng 412,4 tỷ đồng, cho thấy khả năng tham gia các dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt khoảng 44%. Trong năm 2025, công ty tham gia 7 gói, trúng 2, trượt 4 và 1 gói đang chờ kết quả (gói đang phân tích). Đây là lần đầu tiên công ty này tham gia gói thầu do UBND phường Tân Hiệp mời thầu.

(Địa chỉ: Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Đặng Ngọc Sơn) có lịch sử tham gia 50 gói thầu, trúng 22 gói, trượt 23 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới khoảng 412,4 tỷ đồng, cho thấy khả năng tham gia các dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt khoảng 44%. Trong năm 2025, công ty tham gia 7 gói, trúng 2, trượt 4 và 1 gói đang chờ kết quả (gói đang phân tích). Đây là lần đầu tiên công ty này tham gia gói thầu do UBND phường Tân Hiệp mời thầu. Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát (Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Nguyễn Công Danh) thể hiện năng lực ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu rất cao. Công ty đã tham gia 33 gói, trúng tới 31 gói và chưa trượt gói nào, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số "khủng" gần 1.800 tỷ đồng. Năm 2025, Công ty tham gia 3 gói, trúng 1 và 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói đang phân tích). Tương tự Nam Việt, đây cũng là lần đầu Vĩnh Phát tham gia gói thầu của UBND phường Tân Hiệp.

(Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Nguyễn Công Danh) thể hiện năng lực ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu rất cao. Công ty đã tham gia 33 gói, trúng tới 31 gói và chưa trượt gói nào, 2 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt con số "khủng" gần 1.800 tỷ đồng. Năm 2025, Công ty tham gia 3 gói, trúng 1 và 2 gói đang chờ kết quả (bao gồm gói đang phân tích). Tương tự Nam Việt, đây cũng là lần đầu Vĩnh Phát tham gia gói thầu của UBND phường Tân Hiệp. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Phát Đại Lộc (Địa chỉ: Xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh; Người đại diện: Trần Cao Nam) đã tham gia 44 gói thầu, trúng 26 gói (tỷ lệ khoảng 59%), trượt 16 gói, 1 gói chờ kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là khoảng 122,6 tỷ đồng. Năm 2025, công ty tham gia 13 gói, trúng 6, trượt 6 và 1 gói đang chờ kết quả (gói đang phân tích). Giống An Sinh Phát, Phát Đại Lộc cũng từng tham gia gói thầu của UBND phường Tân Hiệp (tham gia 2 gói, trúng 1, chờ kết quả 1).

Mối quan hệ với Chủ đầu tư và Tư vấn

Điểm đáng lưu ý trong dữ liệu là mối quan hệ giữa các nhà thầu với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn tham gia vào quá trình lập, thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu này.

UBND phường Tân Hiệp: Như đã đề cập, cả An Sinh Phát và Phát Đại Lộc đều từng tham gia và có gói thầu trúng tại đây. Ngược lại, Nam Việt và Vĩnh Phát là những "gương mặt mới" tại các gói thầu do UBND phường Tân Hiệp mời thầu.

Như đã đề cập, cả An Sinh Phát và Phát Đại Lộc đều từng tham gia và có gói thầu trúng tại đây. Ngược lại, Nam Việt và Vĩnh Phát là những "gương mặt mới" tại các gói thầu do UBND phường Tân Hiệp mời thầu. Đơn vị tư vấn: Theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND phường Tân Hiệp phê duyệt HSMT, đơn vị lập HSMT là Công ty TNHH tư vấn xây dựng BA và đơn vị thẩm định HSMT là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và quản lý dự án Miền Đông. Dữ liệu cho thấy cả An Sinh Phát và Phát Đại Lộc đều có lịch sử tham gia và trúng nhiều gói thầu có sự tham gia của hai đơn vị tư vấn này. Cụ thể:

Theo Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND phường Tân Hiệp phê duyệt HSMT, đơn vị lập HSMT là Công ty TNHH tư vấn xây dựng BA và đơn vị thẩm định HSMT là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và quản lý dự án Miền Đông. Dữ liệu cho thấy cả An Sinh Phát và Phát Đại Lộc đều có lịch sử tham gia và trúng nhiều gói thầu có sự tham gia của hai đơn vị tư vấn này. Cụ thể: An Sinh Phát đã tham gia 15 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn xây dựng BA mời thầu hoặc tư vấn, trúng 14 gói; tham gia 2 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và quản lý dự án Miền Đông mời thầu hoặc tư vấn, trúng cả 2 gói.



Phát Đại Lộc tham gia 3 gói thầu liên quan đến Công ty TNHH tư vấn xây dựng BA, trúng 2 gói ; tham gia 2 gói thầu liên quan đến Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và quản lý dự án Miền Đông, trúng cả 2 gói.

Sự xuất hiện lặp lại của một số nhà thầu tại các gói thầu do cùng một chủ đầu tư mời thầu hoặc có sự tham gia của cùng đơn vị tư vấn là điều thường thấy. Tuy nhiên, việc đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, minh bạch theo quy định pháp luật.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện cho hoạt động đấu thầu.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Luật Đấu thầu mới và các văn bản hướng dẫn nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Giá thấp nhất là một lợi thế quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất. Năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật và uy tín của nhà thầu đều phải được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về bảo đảm cạnh tranh, tránh các hành vi bị cấm trong đấu thầu."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Điều 6 Luật Đấu thầu quy định rất rõ về việc bảo đảm cạnh tranh, trong đó có các quy định về sự độc lập giữa nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công, giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Bên mời thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu một cách khách quan, dựa trên các tiêu chí đã công bố trong hồ sơ mời thầu. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ trách nhiệm đăng tải thông tin, bao gồm cả kết quả thực hiện hợp đồng, nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bên."

Gói thầu "Thi công xây lắp" tại phường Tân Hiệp đang trong giai đoạn quan trọng là xét thầu. Việc lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm với mức giá hợp lý sẽ góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án, phục vụ lợi ích cộng đồng. Dư luận và các nhà thầu mong đợi một quá trình đánh giá công tâm, minh bạch từ phía Chủ đầu tư - UBND phường Tân Hiệp, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.