Gói chỉnh trang công viên xã Phan Rí Cửa về tay Xây dựng An Thuận

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 5/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) vừa qua đã ký Quyết định số 85/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí thí nghiệm đối chứng, bảo trì công trình).

Gói thầu xây lắp này thuộc dự án Chỉnh trang Công viên xã Phan Rí Cửa, một dự án hạ tầng tiện ích công cộng trọng điểm phục vụ đời sống dân sinh công cộng tại địa bàn.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được thông qua tại Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 04/05/2026. Trước đó, dự án đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 07/04/2026 của UBND xã Phan Rí Cửa. Dự toán ngân sách dành cho gói thầu số 05 được ấn định ở mức 4.981.287.341 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Đơn vị được công bố trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng An Thuận với mức giá trúng thầu chính thức là 4.750.166.514 đồng. Đối chiếu số liệu tài chính, giá trị giảm chi tuyệt đối cho công quỹ đạt 231.120.827 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm kinh tế xấp xỉ 4,64%. Mức giảm giá này được phân loại thuộc nhóm tốt, đảm bảo các mục tiêu hiệu quả quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư công năm 2026.

Theo quyết định phê duyệt, loại hợp đồng áp dụng cho gói thầu số 05 là hợp đồng trọn gói, tiến độ thi công toàn bộ các hạng mục chỉnh trang công viên được ấn định trong vòng 240 ngày.

Quyết định số 85/QĐ-PKT ngày 05/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí thí nghiệm đối chứng, bảo trì công trình). (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu thầu qua mạng ghi nhận một diễn biến kỹ thuật đáng lưu tâm. Cụ thể, vào ngày 26/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Phan Rí Cửa đã phải ký Quyết định số 73/QĐ-KT về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu qua mạng. Lý do được cơ quan quản lý xác định rõ là nhằm khắc phục sai sót trong quá trình đăng tải dữ liệu ban đầu, tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến hồ sơ thiết kế và các bản vẽ công trình thuộc Chương V của hồ sơ mời thầu. Sau khi khắc phục lỗi hệ thống, đến thời điểm đóng và mở thầu công khai vào ngày 01/06/2026, biên bản mở thầu điện tử thể hiện chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham gia là Công ty TNHH Xây dựng An Thuận.

Theo tài liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng An Thuận (mã số doanh nghiệp: 3400599344) có lịch sử hoạt động khá dài khi được thành lập từ ngày 19/08/2015. Doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Khu Phố 5, Xã Liên Hương, Lâm Đồng. Cho đến nay, nhà thầu này đã tham gia 69 gói thầu, trong đó trúng 50 gói, trượt 13 gói, 5 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 126.155.884.278 đồng.

Phân tích diễn biến xử lý sai sót hồ sơ thầu, chuyên gia Đào Giang nhận định việc chủ đầu tư chủ động ban hành quyết định sửa đổi, đính chính lại hệ thống bản vẽ kỹ thuật ngay khi phát hiện lỗi đăng tải là hành động kịp thời, thể hiện tinh thần chịu trách nhiệm cao của bên mời thầu. Điều này giúp ngăn ngừa các hệ lụy pháp lý phát sinh do nhà thầu hiểu sai thiết kế, đồng thời bảo vệ chất lượng kỹ thuật của công trình công viên công cộng khi đưa vào sử dụng. Mặt khác, việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi công khai qua mạng nhưng đến phút cuối vẫn chỉ thu hút một đơn vị tham gia là thực tế phản ánh biên độ cạnh tranh chưa cao, có thể do các đặc thù về địa bàn thi công hoặc tiêu chí huy động thiết bị chuyên ngành.

Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích quy trình tổ chức thầu hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đối với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, khi đến thời điểm đóng thầu mà chỉ có một nhà thầu tham gia, hệ thống cho phép bên mời thầu tiến hành mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ mà không bắt buộc phải thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian đóng thầu. Do đó, việc phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng An Thuận trúng thầu sau khi hồ sơ đạt đầy đủ các bước đánh giá tính hợp lệ, kỹ thuật và giá là đúng thẩm quyền pháp lý.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

​