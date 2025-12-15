Giúp đỡ cháu bé bị lạc tại Vườn thú về với gia đình ở Hà Nội

Sự nhanh chóng, tận tâm và tinh thần trách nhiệm, lực lượng chức năng đã giúp một cháu bé bị lạc tại Vườn thú Hà Nội sớm được đoàn tụ với gia đình.

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận thông tin từ Phòng Bảo vệ Vườn thú Hà Nội (khu vực Thủ Lệ, phường Giảng Võ, Hà Nội) về việc có một bé trai bị lạc tại khuôn viên Vườn thú. Thời điểm được phát hiện, cháu bé không nhớ được tên, tuổi, địa chỉ nhà cũng như thông tin về thân nhân.

Công an phường Giảng Võ bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ đã khẩn trương phân công cán bộ tổ chức xác minh, rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời khai thác các kênh thông tin dữ liệu và gửi thông báo tới các nhóm liên lạc nhằm nhanh chóng tìm kiếm người thân cho cháu bé. Trong quá trình chờ xác minh, cán bộ Công an phường đã ân cần động viên, trấn an tinh thần, bảo đảm an toàn cho cháu.

Đến khoảng 17h00 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan, Công an phường Giảng Võ đã xác định được thân nhân và tổ chức bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Tại trụ sở Công an phường, gia đình cháu bé đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa cử nhân văn. Việc làm ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

