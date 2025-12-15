Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giúp đỡ cháu bé bị lạc tại Vườn thú về với gia đình ở Hà Nội

Sự nhanh chóng, tận tâm và tinh thần trách nhiệm, lực lượng chức năng đã giúp một cháu bé bị lạc tại Vườn thú Hà Nội sớm được đoàn tụ với gia đình.

Gia Đạt

Ngày 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa qua, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận thông tin từ Phòng Bảo vệ Vườn thú Hà Nội (khu vực Thủ Lệ, phường Giảng Võ, Hà Nội) về việc có một bé trai bị lạc tại khuôn viên Vườn thú. Thời điểm được phát hiện, cháu bé không nhớ được tên, tuổi, địa chỉ nhà cũng như thông tin về thân nhân.

67.jpg
Công an phường Giảng Võ bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ đã khẩn trương phân công cán bộ tổ chức xác minh, rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời khai thác các kênh thông tin dữ liệu và gửi thông báo tới các nhóm liên lạc nhằm nhanh chóng tìm kiếm người thân cho cháu bé. Trong quá trình chờ xác minh, cán bộ Công an phường đã ân cần động viên, trấn an tinh thần, bảo đảm an toàn cho cháu.

Đến khoảng 17h00 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan, Công an phường Giảng Võ đã xác định được thân nhân và tổ chức bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Tại trụ sở Công an phường, gia đình cháu bé đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa cử nhân văn. Việc làm ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

>>> Xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân:

(Nguồn: THĐT)
#cháu bé #Vườn thú Hà Nội #giúp đỡ #lạc #đoàn tụ #an ninh

Bài liên quan

Xã hội

Giúp đỡ người thân tìm cháu bé ở Sơn La bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình

Do xảy ra mâu thuẫn gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 7h00 ngày 8/12/2025, anh Phạm Kim Thắng, sinh năm 1980, trú tại bản Liềng, xã Mường Lèo đến Công an xã Mường Lèo trình báo với nội dung: Tối ngày 7/12/2025, do xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi từ lúc 21h cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm thấy cháu.

5.jpg
Công an xã Mường Lèo bàn giao công dân cho gia đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời giúp đỡ hai người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai

Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã tiếp nhận, hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai an toàn cho gia đình.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 29/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận và hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

capture.png
Gia đình nhanh chóng đến Công an phường Kim Liên đón cụ Nguyễn Thị Chung sau khi nhận được thông tin.
Xem chi tiết

Xã hội

Giúp đỡ cháu bé bị lạc ở Hà Nội trở về với gia đình

Dù không mang giấy tờ tùy thân và không có điện thoại, bị lạc người thân cháu C.V.L đã được Công an xã Mê Linh giúp tìm được người thân.

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Mê Linh đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ một cháu bé bị lạc, đưa trở về với gia đình an toàn.

capture-8494.png
Công an xã Mê Linh giúp đỡ cháu bé bị lạc trở về gia đình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới