Có 10.491 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2025

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 của Uỷ ban ATGT Quốc gia, năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật TTATGT đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM CẢ 3 TIÊU CHÍ

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật mới, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chỉnh trang hạ tầng và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm trên nền tảng số.

Trong khi đó, nhu cầu vận tải tiếp tục tăng cao, vận tải hành khách tăng trưởng 22% (lượng vận chuyển), 14% (luân chuyển), vận tải hàng hóa tăng trưởng 14.7% (vận chuyển) và 14% (luân chuyển) nhưng kết quả cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024; các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

Thống kê từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, toàn quốc xảy ra 18.601 vụ TNGT, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người (trong đó có 27 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người).

So với cùng kỳ năm 2024, giảm 5.312 vụ (giảm 22,21%), giảm 711 người chết (giảm 6,35%), giảm 5.259 người bị thương (giảm 29,93%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 18.447 vụ, làm chết 10.379 người, bị thương 12.282 người (trong đó có 26 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người) . So với cùng kỳ năm 2024, giảm 5.295 vụ (giảm 22,30%), giảm 710 người chết (giảm 6,40%), giảm 5.257 người bị thương (giảm 29,97%).

Đường sắt xảy ra 107 vụ, làm chết 76 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 13 vụ (giảm 10,83%), giảm 7 người chết (giảm 8,43%), giảm 2 người bị thương (giảm 7,69%).

Đường thuỷ xảy ra 47 vụ, làm chết 36 người, 6 người bị thương (trong đó có 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai). So với cùng kỳ năm 2024, giảm 6 vụ (giảm 11,3%), tăng 4 người chết (tăng 12,5%), số người bị thương không tăng không giảm.

Ở lĩnh vực hàng hải, xảy ra 6 vụ, khiến 5 người thiệt mạng, không có người bị thương.

Đối với lĩnh vực hàng không, năm 2025 không xảy ra tai nạn, chỉ số sự cố trên 1.000 chuyến bay giảm 5,7% so với năm 2024, trong đó yếu tố nguyên nhân do sai lỗi của con người giảm 14.5% so với năm 2024.

Về tình hình TNGT theo địa phương, có 25/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với năm 2024, trong đó 4 địa phương giảm trên 20% số người chết (Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lào Cai). Tỉnh Cà Mau có số người chết do TNGT tăng 42%.

PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG TRÊN 6,8 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Về công tác, xử lý vi phạm TTATGT, năm 2025, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng hợp lý thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chủ động giải quyết những vấn đề nóng, phức tạp nổi lên về TTATGT. Cùng đó, triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT theo các chuyên đề với hình thức liên tuyến, liên địa bàn phù hợp với từng khung thời gian, tuyến, địa bàn cụ thể.

Kết quả, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 3.392.164 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền 6.853 tỷ 958 triệu đồng, tước 215.376 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, trừ điểm giấy phép lái xe 391.802 trường hợp, tạm giữ 840.314 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2024, xử lý giảm 908.708 trường hợp (giảm 21,13%), tiền phạt giảm 1.026 tỷ 185 triệu đồng (giảm 13,02%).

Cụ thể, ở lĩnh vực đường bộ, xử lý 3.324.346 trường hợp, phạt tiền 6.727 tỷ 109 triệu đồng, với 634.556 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 16,65% các hành vi vi phạm); 3.401 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,09% các hành vi vi phạm); 37.931 trường hợp chở hàng quá tải trọng (chiếm 1% các hành vi vi phạm); 786.484 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ (chiếm 20,63% các hành vi vi phạm); 57.041 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông (chiếm 1,5% các hành vi vi phạm).

Ngoài ra còn có: 178.295 trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường (chiếm 4,68% các hành vi vi phạm); 23.639 trường hợp tránh vượt sai quy định (chiếm 0,62% các hành vi vi phạm); sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe 13.865 trường hợp (0,36% các hành vi vi phạm)... Xử lý lứa tuổi học sinh vi phạm TTATGT 113.360 trường hợp, chiếm 4,43% các trường hợp vi phạm bị xử lý.

Ở lĩnh vực đường sắt, xử lý 2.807 trường hợp, phạt tiền 1 tỷ 980 triệu đồng; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức rào kín, xóa bỏ 470 lối đi tự mở; thu hẹp tại 1.097/1.425 vị trí (đạt 76,1%); cắm biển “chú ý tàu hỏa” tại 2.473/2.631 vị trí (đạt 95,9%); cắm biển báo hạn chế phương tiện cơ giới tại các lối đi tự mở công cộng có chiều rộng ≥ 3m tại 165/733 vị trí (22,5%); xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại 736/1.370 vị trí giao cắt đường sắt với đường bộ (đạt 53,72%); kết nối duy trì tín hiệu đường bộ - đường sắt tại 55 vị trí; kết nối tín hiệu đường sắt nhưng đường bộ chưa kết nối tại 8 vị trí.

CSGT đường thủy xử lý 65.011 trường hợp, phạt tiền 124 tỷ 869 triệu đồng, trong đó có 41.114 trường hợp vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn (chiếm 59,6% các hành vi vi phạm).