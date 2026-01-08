Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông bị xử phạt vì xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội

Người đàn ông ở Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội.

Gia Đạt

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đoài Phương vừa xử phạt 1 trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội.

4.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 1/1/2026, qua công tác nắm tính hình, Công an xã Đoài Phương đã phát hiện một tài khoản Facebook có bình luận xúc phạm uy tín cơ quan y tế. Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản là N.V.H (SN 1978, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội). Qua làm việc, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Ngày 5/1/2026, Công an xã Đoài Phương đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.V.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#xúc phạm #y tế #phạt hành chính #mạng xã hội #Hà Nội #quy định pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Từ clip của người dân, CSGT Phú Thọ xử phạt 2 lái xe dừng không đúng quy định

Từ clip do người dân cung cấp, CSGT Phú Thọ đã xác minh, xử phạt hai lái xe ô tô tải dừng, đỗ không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 6/1, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa tiếp nhận, xử lý hai tài xế dừng đỗ xe không đúng quy định.

Trước đó, ngày 5/1, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp nhận video clip ghi lại hình ảnh hai xe ô tô tải mang BKS 19H-109.XX và 19H-012.XX dừng, đỗ không đúng quy định khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường.

Xem chi tiết

Xã hội

Cơ sở giết mổ ở Lào Cai bị xử phạt vì không đảm bảo vệ sinh

Một cơ sở ở Lào Cai đã sử dụng dao giết mổ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Trung Tâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng đối với hộ kinh doanh T.Đ.T, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Cầu Thia, phường Trung Tâm, về hành vi “sử dụng dao giết mổ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật”, theo quy định tại khoản 2, Điều 21, Nghị định số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

capture.png
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.
Xem chi tiết

Xã hội

Vượt đèn đỏ, tài xế ô tô bị phạt 19 triệu từ phản ánh trên Vnetraffic

Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng Vnetraffic, Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt một tài xế ô tô vượt đèn đỏ 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chiều 3/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng Vnetraffic.

vuot-den-do.png
Hình ảnh ô tô 92A-064.xx vượt đèn đỏ được ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới