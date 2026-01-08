Người đàn ông bị xử phạt vì xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội

Người đàn ông ở Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội.

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đoài Phương vừa xử phạt 1 trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan y tế trên mạng xã hội.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 1/1/2026, qua công tác nắm tính hình, Công an xã Đoài Phương đã phát hiện một tài khoản Facebook có bình luận xúc phạm uy tín cơ quan y tế. Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản là N.V.H (SN 1978, trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội). Qua làm việc, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Ngày 5/1/2026, Công an xã Đoài Phương đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.V.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

