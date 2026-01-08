Hà Nội

Xã hội

Người dân thấp thỏm sống trong căn nhà nứt, lún giữa Hà Nội

Nhà số 97 phố Phủ Doãn (Hà Nội) đang có dấu hiệu bị sụt lún, nhiều vết rạn nứt lớn chạy khắp tường, trần nhà khiến người dân bất an.

Mạnh Hưng
Sáng 8/1/2026, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống qua điện thoại, ông Trịnh Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, giải quyết thông tin phản ánh công trình số 93 phố Phủ Doãn (phường Hoàn Kiếm) thi công gây ảnh hưởng đến nhà số 97 phố Phủ Doãn.
Về việc này, ngày 29/12/2025, Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hoàn Kiếm cũng đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà ở số 97 Phủ Doãn. Thời điểm kiểm tra, nền gạch phần đi vào ngôi nhà nghiêng hẳn về phía nhà 93 Phủ Doãn; gạch nền bị tách chạy dọc từ ngoài vào phía trong.
Cùng với đó, vị trí tường mặt ngoài (giáp ngõ đi) có 1 vết nứt dài khoảng 1,3m và có 1 vết tách tường giáp khuôn cửa… Ngoài ra, nhiều vị trí tường bên trong nhà 97 Phủ Doãn cũng bị rạn nứt, các vết nứt chạy dài lên trần nhà. Đáng chú ý, vị trí tường nhà 97 Phủ Doãn giáp với nhà 99 Phủ Doãn còn xuất hiện vết tách với tường, bề rộng từ 1,0-4,0cm.
Tại biên bản kiểm tra hiện trạng có nêu ý kiến của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (sống tại nhà 97 Phủ Doãn) rằng trước khi thi công xây dựng, chủ nhà số 93 Phủ Doãn không kiểm tra, khảo sát hiện trạng nhà 97 Phủ Doãn. Ngoài ra, tại biên bản ngày 7/1/2026, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung cũng yêu cầu dừng thi công công trình số 93 phố Phủ Doãn để giải quyết thỏa đáng ảnh hưởng gây ra cho nhà 97 Phủ Doãn trước nguy cơ đổ sập.
Người dân cho biết, tình trạng nứt nhà 97 phố Phủ Doãn bắt đầu xuất hiện từ thời điểm công trình số 93 phố Phủ Doãn được triển khai thi công khoảng hơn 2 tháng trước. Quá trình thi công khiến người dân cho rằng rung chấn phát sinh từ công trình 93 Phủ Doãn là nguyên nhân dẫn đến các vết nứt trên tường nhà 97 Phủ Doãn.
Hiện tại, các vết rạn nứt chạy dọc thân tường, trần nhà 97 Phủ Doãn và có dấu hiệu lan rộng khiến kết cấu tường bong tróc, nứt gãy rõ rệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Vết tách rộng tại trí khối tường nhà 97 Phủ Doãn giáp với nhà 99 Phủ Doãn.
Hiện tại, công trình số 93 phố Phủ Doãn vẫn đang thi công. Chủ nhà 97 Phủ Doãn cho rằng: “Việc tiếp tục thi công công trình 93 sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Nếu không kịp thời đình chỉ, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn”.
Một số người dân khác còn cho hay, việc công trình 93 Phủ Doãn thi công cả ngày lẫn đêm còn gây ra tiếng ồn, bụi bặm gây xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Yêu cầu kiểm tra hàng trăm căn hộ nứt tường nghi do rung chấn động đất

Liên quan việc hàng trăm căn hộ chung cư tại TPHCM bị nứt tường, tróc nền nghi do rung chấn động đất từ Myanmar, Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra và tìm nguyên nhân.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 31/3, một lãnh đạo của Cục Giám định Nhà nước về các công trình - Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã có công văn gửi UBND TPHCM yêu cầu báo cáo việc hàng trăm căn hộ ở chung cư Diamond Riverside, đường Võ Văn Kiệt, phường 16 (quận 8) bị nứt tường, bong tróc nền. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ các chung cư trên địa bàn liên quan đến phòng, chống động đất.

Theo một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, quy định các nhà ở của Việt Nam phải chống được động đất cấp 7. Các tòa nhà cao tầng chỉ thực sự nguy hiểm khi động đất đạt cường độ nhất định, ảnh hưởng tới chất lượng, kết cấu, độ an toàn của công trình. Vị trí địa lý của Việt Nam không nằm trong vùng vành đai lửa của Thái Bình Dương nên khả năng không thường xuyên gặp phải những trận động đất mạnh như ở Nhật Bản, Myanmar, Indonesia...

