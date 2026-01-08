Người dân thấp thỏm sống trong căn nhà nứt, lún giữa Hà Nội

Yêu cầu kiểm tra hàng trăm căn hộ nứt tường nghi do rung chấn động đất
Liên quan việc hàng trăm căn hộ chung cư tại TPHCM bị nứt tường, tróc nền nghi do rung chấn động đất từ Myanmar, Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra và tìm nguyên nhân.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 31/3, một lãnh đạo của Cục Giám định Nhà nước về các công trình - Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã có công văn gửi UBND TPHCM yêu cầu báo cáo việc hàng trăm căn hộ ở chung cư Diamond Riverside, đường Võ Văn Kiệt, phường 16 (quận 8) bị nứt tường, bong tróc nền. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ các chung cư trên địa bàn liên quan đến phòng, chống động đất.
Theo một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, quy định các nhà ở của Việt Nam phải chống được động đất cấp 7. Các tòa nhà cao tầng chỉ thực sự nguy hiểm khi động đất đạt cường độ nhất định, ảnh hưởng tới chất lượng, kết cấu, độ an toàn của công trình. Vị trí địa lý của Việt Nam không nằm trong vùng vành đai lửa của Thái Bình Dương nên khả năng không thường xuyên gặp phải những trận động đất mạnh như ở Nhật Bản, Myanmar, Indonesia...
