Kịp thời giúp đỡ hai người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai

Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã tiếp nhận, hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai an toàn cho gia đình.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 29/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận và hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

Gia đình nhanh chóng đến Công an phường Kim Liên đón cụ Nguyễn Thị Chung sau khi nhận được thông tin.

Theo đó, Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận cụ Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1942, trú tại phường Điện Biên, TP Hà Nội), được người dân phát hiện đi lang thang, mất định hướng, không nhớ được nơi ở và bà Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1956, quê xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang), xuống Hà Nội để tìm chồng đang làm bảo vệ, nhưng do không biết đường nên bị lạc, không liên lạc được với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Đào được gia đình đến Công an phường Kim Liên đón về an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã đưa các cụ về trụ sở để chăm sóc, trấn an và nhanh chóng xác minh nhân thân. Với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ nhanh nhạy, chỉ sau hơn một giờ, lực lượng Công an phường Kim Liên đã xác định được thông tin người nhà và bàn giao 2 cụ bà an toàn cho gia đình.

>>> Xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân: