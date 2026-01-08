Hà Nội

Xã hội

Phú Thọ làm rõ tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau hơn 8 giờ khẩn trương truy xét, Công an Phú Thọ đã làm rõ và vận động tài xế gây tai nạn giao thông làm một người tử vong trên QL12B ra đầu thú.

Nguyễn Hinh

Ngày 8/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (khu vực Lạc Thủy) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Yên Trị và các đơn vị liên quan làm rõ đối tượng gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn trên Quốc lộ 12B.

pc02.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Quân. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 5h16 ngày 1/1, tại Km37+20 Quốc lộ 12B, đoạn qua xóm Yên Tiến, xã Yên Trị, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là bà H.T.V. (SN 1982, trú tại xóm Lòng, xã Yên Trị) điều khiển xe máy điện va chạm với một phương tiện chưa xác định và tử vong tại chỗ. Sau va chạm, phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan và khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy phương tiện gây tai nạn là xe ô tô tải đi theo hướng ngược chiều. Khi đến đoạn đường cong, lái xe không làm chủ tốc độ, lấn sang phần đường đối diện, va chạm với xe máy điện rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12h cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng và phương tiện liên quan. Đối tượng Phạm Trung Quân (SN 1991, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ), đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, Phạm Trung Quân điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29D-015.29, nhãn hiệu Hyundai, di chuyển trên QL12B. Khi đến Km37+20, do trời tối và đường cong, Quân phanh gấp khiến phần đuôi xe văng sang làn ngược chiều, va chạm với xe máy điện của bà V. Sau tai nạn, Quân điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông về việc chấp hành nghiêm quy định an toàn, làm chủ tốc độ và có trách nhiệm sau khi xảy ra va chạm.

