Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nam sinh tử vong sau va chạm trên nút giao Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên

Sau va chạm, người điều khiển xe máy ngã ra đường và bị bánh của xe bán tải chèn gây tử vong.

Thiên Tuấn

Sáng 8/1, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

612443335-1343429461156070-6075719028918452503-n.jpg

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h40 ngày 8/1, nam thanh niên sinh năm 2007 (quê Nghệ An) điều khiển xe máy tay ga biển số 37-AM 019.13 lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi quốc lộ 32. Khi đến khu vực nút giao Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên, chiếc xe máy trên bất ngờ phanh gấp rồi xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển số Hà Nội đang lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, người điều khiển xe máy ngã ra đường và bị bánh của xe bán tải chèn gây tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với công an sở tại bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra giải quyết vụ tai nạn.

#tai nạn giao thông #nam sinh #cầu giấy #nghệ an #xe bán tải #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Có 10.491 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2025

Thống kê từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, toàn quốc xảy ra 18.601 vụ TNGT, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025 của Uỷ ban ATGT Quốc gia, năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật TTATGT đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM CẢ 3 TIÊU CHÍ

Xem chi tiết

Xã hội

Công bố tiêu chuẩn sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường ô tô

Cát biển chỉ được sử dụng cho phần nền đường có yêu cầu độ chặt đầm nén không quá K = 0,95 và ở dưới khu vực tác dụng của nền đường.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 49:2025/CĐBVN “Nền đường ô tô sử dụng cát biển – Yêu cầu kỹ thuật” tạo hành lang kỹ thuật cho việc sử dụng cát biển trong xây dựng nền đường ô tô tại Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-165817.png
Xem chi tiết

Xã hội

Thông tin mới việc thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Cơ quan chức năng đang dự thảo Thông tư về công tác thu tiền sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Xây dựng quản lý.

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL; cập nhật, bổ sung các nội dung, chính sách mới của Luật Đường bộ năm 2024, quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác; quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động của các trạm thu phí đường bộ hiện nay, việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thu tiền sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng đường bộ do Bộ Xây dựng quản lý (thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021).

tram-thu-phi-cao-toc-4-9270-1659609880869609240183.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới