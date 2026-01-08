Nam sinh tử vong sau va chạm trên nút giao Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên

Sau va chạm, người điều khiển xe máy ngã ra đường và bị bánh của xe bán tải chèn gây tử vong.

Sáng 8/1, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h40 ngày 8/1, nam thanh niên sinh năm 2007 (quê Nghệ An) điều khiển xe máy tay ga biển số 37-AM 019.13 lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi quốc lộ 32. Khi đến khu vực nút giao Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên, chiếc xe máy trên bất ngờ phanh gấp rồi xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển số Hà Nội đang lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, người điều khiển xe máy ngã ra đường và bị bánh của xe bán tải chèn gây tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với công an sở tại bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra giải quyết vụ tai nạn.