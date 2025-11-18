Giúp đỡ cháu bé bị lạc ở Hà Nội trở về với gia đình

Dù không mang giấy tờ tùy thân và không có điện thoại, bị lạc người thân cháu C.V.L đã được Công an xã Mê Linh giúp tìm được người thân.

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Mê Linh đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ một cháu bé bị lạc, đưa trở về với gia đình an toàn.

Công an xã Mê Linh giúp đỡ cháu bé bị lạc trở về gia đình.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/11/2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Trục trung tâm Mê Linh (đường 100 m), Tổ công tác Công an xã phát hiện một cháu bé có biểu hiện hoang mang, mệt mỏi, nghi bị lạc. Nhận thấy cháu có dấu hiệu bất thường, Tổ tuần tra nhanh chóng tiếp cận, thăm hỏi và đưa cháu về trụ sở Công an xã để chăm sóc, đảm bảo sức khỏe.

Qua xác minh, cháu bé cho biết tên là C.V.L (sinh năm 2010, quê tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Cháu theo bố mẹ xuống khu công nghiệp Bắc Giang làm việc, tuy nhiên do không biết đường, không mang giấy tờ tùy thân và không có điện thoại, cháu bị lạc người thân trong quá trình di chuyển. Cháu cố đi bộ theo hướng nhớ được nhưng vô tình đi lạc xuống địa bàn xã Mê Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mê Linh nhanh chóng tra cứu thông tin, xác định được người thân của cháu và liên hệ thông báo để đến đón. Ngay sau đó, mẹ cháu bé đã có mặt tại trụ sở Công an xã Mê Linh. Mẹ cháu bé xúc động chia sẻ, sau khi con trai bị lạc, gia đình vô cùng lo lắng, sợ cháu gặp nguy hiểm và đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Trong lúc hoang mang nhất, chị nhận được điện thoại của Công an xã Mê Linh thông báo cháu L đang được chăm sóc an toàn tại đơn vị. Khi gặp lại con, chị không kìm được xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã đã tận tình hỗ trợ.

