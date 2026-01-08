Hà Nội

Samsung hé lộ Home AI 2026, nhà thông minh phải “mở”

Số hóa

Samsung hé lộ Home AI 2026, nhà thông minh phải “mở”


Tại CES 2026, Samsung khẳng định hệ sinh thái mở là chìa khóa để Home AI vượt khỏi trình diễn công nghệ và mang lại giá trị thực cho người dùng.

Thiên Trang (th)
Tại CES 2026, Samsung mở đầu chuỗi Tech Forum bằng phiên thảo luận về tương lai Home AI và vai trò của hệ sinh thái mở.
Hãng cho rằng nhà thông minh không thể tiếp tục phát triển dựa trên các nền tảng khép kín, thiếu khả năng tương thích giữa các thiết bị.
Theo Samsung, Home AI chỉ thực sự hữu ích khi các thiết bị gia dụng, năng lượng và an ninh cùng vận hành như một hệ thống thống nhất.
Ông Yoonho Choi, Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kết nối Gia đình (Home Connectivity Alliance – HCA) kiêm Giám đốc Liên minh Chiến lược của Samsung Electronics, nhấn mạnh khả năng kết nối đa thương hiệu là nền tảng để xây dựng sự tin cậy trong không gian riêng tư của gia đình.
Samsung hiện sở hữu hệ sinh thái SmartThings với hơn 500 triệu người dùng toàn cầu, đóng vai trò “bộ não” điều phối AI.
Giá trị của Home AI được đo bằng lợi ích cụ thể, như việc hợp tác với Hartford Steam Boiler (HSB) để giảm rủi ro và chi phí bảo hiểm cho người dùng.
Bên cạnh công nghệ, trải nghiệm tự nhiên và “trí tuệ cảm xúc” được xem là yếu tố sống còn của AI trong gia đình.
Samsung kết luận tương lai Home AI phụ thuộc vào hệ sinh thái mở, dữ liệu có trách nhiệm và hợp tác đa ngành.
Thiên Trang (th)
#Samsung #Home AI #CES 2026 #hệ sinh thái mở #gia đình thông minh #SmartThings

