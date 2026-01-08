Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đánh con nợ gãy tay, nam thanh niên lĩnh hơn 3 năm tù

Sau khi dùng hung khí đánh gãy tay “con nợ”, Lê Vại (TP. Huế) ngang nhiên lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

Hạo Nhiên

Ngày 8/01, Toà án Nhân dân khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, TP. Huế) về hai tội danh “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h50 ngày 20/11/2024, chị La Thị Kim Liên (SN 1991) đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại sân sau nhà một người quen ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An thì nhắn tin rủ Lê Vại đến nhậu cùng.

Khi đến nơi, giữa Vại và chị Liên xảy ra mâu thuẫn, hai bên liên tục thách thức, giằng co bằng hung khí. Trong quá trình này, Vại yêu cầu chị Liên phải trả số tiền 18 triệu đồng mà chị đã nhờ Vại mượn trước đó. Do chị Liên không có tiền trả, Vại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để siết nợ.

0232500-00-55-20still011.jpg
Bị cáo Lê Vại tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Để thực hiện ý định, Vại đẩy chiếc xe mô tô của chị Liên ra ngoài. Khi thấy xe không có chìa khóa, Vại quay lại yêu cầu chị Liên bàn giao chìa khóa nhưng bị từ chối.

Cơn nóng giận mất kiểm soát, Vại vớ lấy một đùi gỗ gần đó đánh liên tiếp 2-3 nhát vào tay phải của chị Liên khiến nạn nhân bị thương nặng.

Chưa dừng lại, khi chị Liên đang cầm điện thoại gọi người thân để đi cấp cứu, Vại thản nhiên xông vào nhà, cướp lấy chiếc điện thoại trên tay chị Liên và điện thoại mà con gái chị Liên đang cầm, tuyên bố lấy để “siết nợ” rồi bỏ đi cùng 2 chiếc điện thoại và xe máy.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị La Thị Kim Liên bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 15%. Tổng giá trị tài sản mà Lê Vại chiếm đoạt được định giá là 6.650.000 đồng.

Tại phiên toà, Lê Vại đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Vại 3 năm 3 tháng tù về hai tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

>>> Mời độc giả xem thêm video xác minh nữ sinh bị đánh hội đồng ở Lâm Đồng:

(Nguồn: SGGP)
#Công an #Toà án #TP Huế #con nợ #đánh gãy tay #cướp tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Nghi phạm hiếp dâm bị bắt giữ trên đường bỏ trốn

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm tại TP Hà Nội, đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989) đã lên xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và bị bắt tại Hà Tĩnh.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989, trú tại xã Sa Loong, Quảng Ngãi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định Hồ Đức Bình là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn TP Hà Nội, sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện nhóm học sinh ở Quảng Trị chế tạo pháo nổ

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện nhóm học sinh có hành vi chế tạo, tàng trữ 74 quả pháo nổ.

Ngày 07/01, thông tin từ Công an xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 3 thanh thiếu niên trên địa bàn có hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ, với tổng khối lượng khoảng 08 kg.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 05/01, Công an xã Quảng Trạch phát hiện N.M.D. (SN: 2009, trú tại thôn Linh Cận Sơn, xã Nam Ba Đồn) có hành vi tàng trữ một vật hình trụ tròn, dài khoảng 7,5cm, đường kính 1,9cm nghi là pháo nổ tự chế.

Xem chi tiết

Xã hội

Vụ học sinh ở Hà Tĩnh đánh nhau, một em đã tử vong thương tâm

Sau hơn một tháng điều trị, em Nguyễn Khâm M. (học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 7/11, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, sau một thời gian điều trị thương tích do bị bạn đánh, em Nguyễn Khâm M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 ngày 24/9, sau giờ tan học, em Nguyễn Khâm M (học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc) cùng hai bạn học là Thiều Quang H (lớp 9D) và Võ Quốc A (lớp 9B) đã xảy ra xô xát với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) - học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới