Đánh con nợ gãy tay, nam thanh niên lĩnh hơn 3 năm tù

Sau khi dùng hung khí đánh gãy tay “con nợ”, Lê Vại (TP. Huế) ngang nhiên lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

Ngày 8/01, Toà án Nhân dân khu vực 1 - TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, TP. Huế) về hai tội danh “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h50 ngày 20/11/2024, chị La Thị Kim Liên (SN 1991) đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại sân sau nhà một người quen ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An thì nhắn tin rủ Lê Vại đến nhậu cùng.

Khi đến nơi, giữa Vại và chị Liên xảy ra mâu thuẫn, hai bên liên tục thách thức, giằng co bằng hung khí. Trong quá trình này, Vại yêu cầu chị Liên phải trả số tiền 18 triệu đồng mà chị đã nhờ Vại mượn trước đó. Do chị Liên không có tiền trả, Vại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để siết nợ.

Bị cáo Lê Vại tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Để thực hiện ý định, Vại đẩy chiếc xe mô tô của chị Liên ra ngoài. Khi thấy xe không có chìa khóa, Vại quay lại yêu cầu chị Liên bàn giao chìa khóa nhưng bị từ chối.

Cơn nóng giận mất kiểm soát, Vại vớ lấy một đùi gỗ gần đó đánh liên tiếp 2-3 nhát vào tay phải của chị Liên khiến nạn nhân bị thương nặng.

Chưa dừng lại, khi chị Liên đang cầm điện thoại gọi người thân để đi cấp cứu, Vại thản nhiên xông vào nhà, cướp lấy chiếc điện thoại trên tay chị Liên và điện thoại mà con gái chị Liên đang cầm, tuyên bố lấy để “siết nợ” rồi bỏ đi cùng 2 chiếc điện thoại và xe máy.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị La Thị Kim Liên bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 15%. Tổng giá trị tài sản mà Lê Vại chiếm đoạt được định giá là 6.650.000 đồng.

Tại phiên toà, Lê Vại đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Vại 3 năm 3 tháng tù về hai tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

