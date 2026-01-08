Hà Nội

Khởi tố 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở Tuyên Quang

Ngày 8/1, công an Tuyên Quang khởi tố 4 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 0,639g heroine trong chiến dịch đấu tranh tội phạm ma túy.

Gia Đạt

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Văn Tâm, sinh năm 1996, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1985, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Bích Hạnh, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Vang, sinh năm 1959, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt phá bắt giữ các đối tượng; thu giữ 0,639g heroine.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Từ đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội XIV của Đảng và bầu cử HĐND các cấp, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá, khởi tố 19 vụ/41 bị can phạm tội về ma tuý, thu 6,894g heroin; 411,03g ma tuý tổng hợp; 7.309,408g cần sa; quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy, làm trong sạch địa bàn.

Nguồn: ĐTHĐT.
