Xã hội

Cháy nhà cao tầng trên phố Hà Nội, 2 nạn nhân tử vong được đưa ra ngoài

Tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông xảy ra cháy. Sau nhiều giờ đồng hồ dập lửa tìm kiếm, 2 nạn nhân xấu số được lực lượng PCCC đưa ra ngoài.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 sáng nay (8/1), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, TP Hà Nội), lửa lan rộng và khói bốc cao nghi ngút. Đám cháy kéo dài từ sáng tới gần trưa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực lo lắng, hoang mang.

capture-7969.png
Cảnh sát PCCC và CNCH phá cửa kính, tiếp cận bên trong ngôi nhà.

Được biết, khi đám cháy bùng phát, trong nhà có 4 người và mới chỉ có 2 người thoát nạn ra ngoài và còn 2 nạn nhân mắc kẹt lại bên trong. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tích cực chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Lòng nhà khá sâu và dài, khó tiếp cận để chữa cháy từ cửa trước, lực lượng PCCC đã phải phun nước qua nhiều ô cửa sổ vào trong các tầng của toà nhà để dập lửa. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh đồ điện, nằm ngay mặt tiền phố Lê Lợi, tuyến đường có vị trí buôn bán sầm uất, mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc.

Khi đám cháy bùng phát, hoạt động sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng. Đến 12h, xe thang được nâng lên tầng 6 để đưa các nạn nhân mắc kẹt còn lại trong căn nhà ra ngoài. Hai nạn nhân không may mắn mắc kẹt trong đám cháy lần lượt được đưa ra lúc 12h41 và 12h48.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
