Khởi tố Công 'hàu' - quản trị trang 'Phó Thường Dân' vì cưỡng đoạt tài sản

Công "hàu" - quản trị viên trang Phó Thường Dân - bị khởi tố vì đăng tải các nội dung “rung dọa”, gây sức ép nhằm buộc các cá nhân liên quan phải đưa tài sản.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Công (hay còn gọi Công "hàu", SN 1991, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) và Vương Duy Hiển (SN 1993, trú tại xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Công (áo trắng) và Vương Duy Hiển.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Công là quản trị viên của nhóm mạng “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok. Nhóm này thường xuyên đăng tải các video clip, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Lợi dụng quyền tự do dân chủ, các đối tượng trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trong trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh. Sau đó các đối tượng đăng tải thông tin không đầy đủ, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực đến hình ảnh lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, video clip đã "cắt ghép", đăng tải rồi "rung dọa" sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép để cán bộ phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội Cưỡng đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển thì liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (đồng chí Vũ Hồng Linh - SĐT 0913381283) để phối hợp, giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản