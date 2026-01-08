Hà Nội

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Công dân H không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định mà vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua lối mòn gần chùa Tân Thanh.

Khánh Hoài

Ngày 8/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Xuân Quang (Lào Cai) vừa xử lý nghiêm công dân Đ.T.T.H (sinh năm 1987, trú tại thôn Làng Lân, xã Xuân Quang) xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Chị Đ.T.T.H làm việc tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, Đ.T.T.H, đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ năm 2020. Đến ngày 9/12/2025, công dân H không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định mà vượt biên trái phép về Việt Nam qua lối mòn gần chùa Tân Thanh (thuộc tỉnh Lạng Sơn). Hành vi vi phạm này đã bị Công an xã Xuân Quang phát hiện, lập biên bản và xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ngày 5/1/2026, căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, Công an xã Xuân Quang đã ra quyết định xử phạt công dân Đ.T.T.H số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, theo điểm a khoản 4 điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua quá trình làm việc, công dân H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

