Xã hội

Công bố tiêu chuẩn sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường ô tô

Cát biển chỉ được sử dụng cho phần nền đường có yêu cầu độ chặt đầm nén không quá K = 0,95 và ở dưới khu vực tác dụng của nền đường.

Thiên Tuấn

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 49:2025/CĐBVN “Nền đường ô tô sử dụng cát biển – Yêu cầu kỹ thuật” tạo hành lang kỹ thuật cho việc sử dụng cát biển trong xây dựng nền đường ô tô tại Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-165817.png

Theo đó, tiêu chuẩn xác định rõ cát biển là loại cát khai thác từ biển và khu vực gần cửa biển. Do đặc tính nhiễm mặn, việc sử dụng cát biển đắp nền đường phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Một nguyên tắc quan trọng được đặt ra là độ mặn của cát biển sử dụng cho nền đường không được vượt quá độ mặn của nền đất tự nhiên tại khu vực thi công. Việc xác định độ mặn được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thông qua lấy mẫu đại diện và thí nghiệm theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Bên cạnh đó, cát biển chỉ được sử dụng cho phần nền đường có yêu cầu độ chặt đầm nén không quá K = 0,95 và ở dưới khu vực tác dụng của nền đường.

TCCS 49:2025/CĐBVN cũng quy định rõ các chỉ tiêu kỹ thuật đối với cát biển như hàm lượng sét, hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng vỏ sò, tổng số muối tan, kích thước hạt, độ trương nở và sức chịu tải CBR. Đồng thời, tiêu chuẩn loại trừ các nhóm cát biển không phù hợp theo phân loại đất nhằm bảo đảm ổn định và an toàn nền đường.

Việc thi công nền đường bằng cát biển được thực hiện theo hai phương pháp chủ đạo là phương pháp đắp truyền thống và phương pháp hút thổi. Trước khi thi công đại trà, bắt buộc phải thi công thử đoạn tối thiểu 100 m để xác định công nghệ, thiết bị, số lượt lu, bề dày lớp rải, độ ẩm tối ưu và phương án kiểm soát chất lượng phù hợp với từng nguồn cát biển.

Trong suốt quá trình thi công, tiêu chuẩn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thoát nước hiện trường, kiểm soát độ chặt đầm nén và quan trắc lún, đồng thời gắn trách nhiệm kỹ thuật với yêu cầu bảo vệ môi trường theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường của dự án.

