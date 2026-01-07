Hà Nội

Xã hội

Tạm giữ hình sự người chồng cầm dao truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Dương Đăng Thụy, người cầm dao truy sát vợ và con gái.

Khánh Hoài

Ngày 7/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự đối tượng sử hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí nguy hiểm xông vào tiệm tóc, tấn công vợ và con gái xảy ra tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem, bình luận, gây bức xúc và phản ánh tiêu cực trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

cats-2017.jpg
Hình ảnh ghi lại cảnh Thụy cầm hung khí nguy hiểm xông vào tiệm tóc, tấn công vợ và con gái. (Ảnh cắt từ video).

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), vụ việc xảy ra khoảng 5h40 ngày 3/1, đối tượng Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang) bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân (phường Bắc Giang), cầm dao truy đuổi và tấn công chị Nguyễn Thị Dung cùng con gái là Dương Quỳnh Anh.

May mắn chị Dung kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu Quỳnh Anh nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Được biết, Dương Đăng Thụy và chị Nguyễn Thị Dung là vợ chồng, hiện đã sống ly thân nhiều tháng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

#người chồng cầm dao truy sát vợ và con gái #Công an Bắc Ninh

