Phát hiện 130 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào Công ty Đồ hộp Hạ Long thế nào?

Ngày 8/1, thông tin về vụ vận chuyển, mua bán hơn 130 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Số lượng thịt lợn trên được vận chuyển đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) cùng trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng).

Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, xác định trách nhiệm của những người có liên quan.