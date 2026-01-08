Hà Nội

Xã hội

Xe máy nát bét sau va chạm với ô tô khách ở Quảng Trị

Cú va chạm mạnh làm ba thanh thiếu niên nằm bất tỉnh, còn chiếc xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hạo Nhiên

Ngày 8/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến ba thanh thiếu niên bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, xe máy chở 3 em, gồm: Võ H.A.D (SN 2009), Đặng A.D (SN 2010) và Võ N.H (SN 2007), cùng trú tại xã Quảng Trạch lưu thông theo hướng Bắc - Nam (chưa rõ người cầm lái).

20260108-125008-2543-2547.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Trường

Khi đến km 613+700 Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thôn Tú Loan (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 73B-010.xx đang quay đầu xe.

Cú va chạm mạnh làm ba thanh thiếu niên nằm bất tỉnh, còn chiếc xe máy bị nát bét.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

