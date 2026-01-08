Ngôi nhà cao tầng trên phố Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Tại một ngôi nhà trên phố Lê Lợi, Hà Nội xảy ra cháy ở tầng 1, ngọn lửa lan nhanh, nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng 8h sáng nay (8/1), tại một căn nhà dân nhiều tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Một số người dân chứng kiến cho hay, ngọn lửa khả năng bùng phát tại tầng 1 căn nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên, phát sinh nhiều khói đen bốc cao. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo của người dân, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 cùng sự chi viện của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác với cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

