Xã hội

Ngôi nhà cao tầng trên phố Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Tại một ngôi nhà trên phố Lê Lợi, Hà Nội xảy ra cháy ở tầng 1, ngọn lửa lan nhanh, nhiều khói bốc cao khiến người dân hoảng loạn.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng 8h sáng nay (8/1), tại một căn nhà dân nhiều tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội).

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Một số người dân chứng kiến cho hay, ngọn lửa khả năng bùng phát tại tầng 1 căn nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên, phát sinh nhiều khói đen bốc cao. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo của người dân, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 cùng sự chi viện của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác với cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy tại Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân

Một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sáng 7/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa khống chế vụ cháy nhà dân tại phường Kỳ Sơn, không gây thiệt hại về người.

Khoảng 20h04 ngày 6/1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo của người dân về vụ cháy nhà dân ở khu phố Bãi Nai, phường Kỳ Sơn.

Xã hội

Cháy nhà, kịp thời cứu 4 người mắc kẹt lúc rạng sáng

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, vào lúc 1h23 rạng sáng 5/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Đĩnh, trú tại Tổ dân phố 13, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang.

608902738-1358056033025306-3335926115179399901-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xã hội

Cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tài sản

Một cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP Đà Nẵng bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Chiều 5/1, trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nằm trên đường 29 Tháng 3, khiến nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng trên. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ khu vực cửa hàng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát rõ từ khoảng cách xa.

