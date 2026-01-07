Hà Nội

'Cô bé bán quần áo' hot nhất Sài thành khoe dáng nóng bỏng trên đồi cát

Cộng đồng trẻ

'Cô bé bán quần áo' hot nhất Sài thành khoe dáng nóng bỏng trên đồi cát

Diện nguyên 'cây trắn' tinh khôi, bà chủ shop thời trang nổi tiếng Sài thành Duyên Híp khoe đường cong nghẹt thở trong bộ ảnh mới nhất tại đồi cát.

Trầm Phương
Sở hữu gu thời trang sành điệu cùng thân hình "đồng hồ cát" quyến rũ, hot girl Duyên Híp với biệt danh "cô bé bán quần áo" đình đám Sài Thành sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Mỗi bài đăng của cô nàng đều nhận về lượng tương tác khủng. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gu thời trang sành điệu cùng thân hình "đồng hồ cát" quyến rũ, hot girl Duyên Híp với biệt danh "cô bé bán quần áo" đình đám Sài Thành sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Mỗi bài đăng của cô nàng đều nhận về lượng tương tác khủng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Duyên Híp khiến cộng đồng mạng một phen "đứng ngồi không yên" khi tung bộ ảnh mới cực cháy tại đồi cát. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Duyên Híp khiến cộng đồng mạng một phen "đứng ngồi không yên" khi tung bộ ảnh mới cực cháy tại đồi cát. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn trang phục tông xẹt tông với sắc trắng tinh khôi, đối lập hoàn toàn với màu vàng của cát và bầu trời xanh ngắt. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn trang phục tông xẹt tông với sắc trắng tinh khôi, đối lập hoàn toàn với màu vàng của cát và bầu trời xanh ngắt. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo yếm cách điệu với thiết kế hở lưng trần táo bạo giúp người đẹp khoe khéo bờ vai thon thả và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo yếm cách điệu với thiết kế hở lưng trần táo bạo giúp người đẹp khoe khéo bờ vai thon thả và làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là những khoảng hở tinh tế, tôn lên vòng một đầy đặn và vòng eo con kiến trứ danh. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn của bộ trang phục chính là những khoảng hở tinh tế, tôn lên vòng một đầy đặn và vòng eo con kiến trứ danh. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng chiếc quần linen ống rộng, cô nàng vừa giữ được vẻ phóng khoáng, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng chiếc quần linen ống rộng, cô nàng vừa giữ được vẻ phóng khoáng, năng động nhưng vẫn không kém phần nữ tính, gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng, thần thái của "cô bé bán quần áo" cũng là điều khiến người hâm mộ xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng, thần thái của "cô bé bán quần áo" cũng là điều khiến người hâm mộ xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng là bà chủ của shop quần áo có tiếng tại TP.HCM, cô nàng không chỉ mát tay trong việc kinh doanh mà còn là người định hình phong cách cho rất nhiều bạn trẻ với gu thời trang nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Vốn nổi tiếng là bà chủ của shop quần áo có tiếng tại TP.HCM, cô nàng không chỉ mát tay trong việc kinh doanh mà còn là người định hình phong cách cho rất nhiều bạn trẻ với gu thời trang nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những lời khen ngợi về sắc vóc, phong cách thời trang của Duyên Híp cũng không ít lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh những lời khen ngợi về sắc vóc, phong cách thời trang của Duyên Híp cũng không ít lần trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều. (Ảnh: IGNV)
Với tư duy thẩm mỹ hiện đại và phóng khoáng, cô nàng thường xuyên lăng xê những thiết kế cắt xẻ táo bạo, siêu ngắn hoặc có những khoảng hở "hiểm hóc" nhằm tôn vinh tối đa đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Với tư duy thẩm mỹ hiện đại và phóng khoáng, cô nàng thường xuyên lăng xê những thiết kế cắt xẻ táo bạo, siêu ngắn hoặc có những khoảng hở "hiểm hóc" nhằm tôn vinh tối đa đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
