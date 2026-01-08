Hà Nội

Xã hội

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông bắn bạn tử vong

Do mâu thuẫn trong cuộc rượu, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (tỉnh An Giang) đã dùng súng khí nén bắn bạn nhậu tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 8/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, trú tại Ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 01/01, anh N.T.A (SN 1994, cư trú ấp Vĩnh Phú, xã Long Thạnh) tổ chức nhậu tại nhà cùng 5 người bạn. Đến 19h30 cùng ngày, cả nhóm di chuyển ra khu vực cầu bê tông phía trước nhà để tiếp tục nhậu. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Thanh Tuấn đến và tham gia nhậu chung.

doi-tuong-thanh-tuan.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan Công an.

Trong lúc nhậu, giữa N.T.A và Nguyễn Thanh Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, dẫn đến việc N.T.A đánh Tuấn, nhưng được những người cùng bàn can ngăn.

Tức giận, Tuấn điều khiển xe máy về nhà lấy một khẩu súng khí nén (bắn đạn chì) rồi quay lại tìm N.T.A để trả thù.

Khi trở lại bàn nhậu, Tuấn nổ một phát súng nhằm đe dọa và tiếp tục lên đạn, dọa bắn N.T.A. Bức xúc, N.T.A cùng một số người nhậu chung cầm hung khí đuổi đánh Tuấn.

vu-khi-thu-giu.jpg
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Trong lúc bỏ chạy, Tuấn quay nòng súng về phía N.T.A và nổ súng, bắn trúng vào đầu nạn nhân khiến N.T.A bị thương tích nặng, gục tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn N.T.A được đưa đi Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Tuấn đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
