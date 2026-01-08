Năm 2025, đấu giá thành công hơn 140 nghìn biển số xe, thu 5.155 tỷ đồng

Năm 2025, cơ quan chức năng đã tổ chức đấu giá thành công 50.976 biển số xe ô tô, 89.974 biển số xe mô tô với số tiền 5.155 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026, Bộ Công an đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện.

Theo đó, triển khai thực hiện sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng ký xe lần đầu trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu và tổ chức tiếp nhận trực tuyến hồ sơ xe đăng ký lần đầu toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu.

Tổ chức đấu giá thành công 50.976 biển số xe ô tô, 89.974 biển số xe mô tô với số tiền 5.155 tỷ đồng. Trong đó có 50.407 biển số xe ô tô, 87.452 biển số xe mô tô đã nộp ngân sách nhà nước với số tiền 4.976 tỷ đồng.

Tiếp nhận 105.638 hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hợp lệ do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chuyển giao (từ ngày 1/1/2025 đã giải quyết 10.398 trường hợp đăng ký xe máy chuyên dùng). Toàn quốc đăng ký mới 591.307 xe ô tô, 2.609.943 xe mô tô; nâng tổng số xe đã đăng ký tính đến ngày 14/12/2025 là 7.478.886 ô tô, 79.336.981 mô tô.

Lĩnh vực đường sắt đã thực hiện cấp mới 6; cấp lại 35; thu hồi xóa 1 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; cấp mới 53; cấp lại 5 giấy phép lái tàu.

Lĩnh vực hàng không có số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến thời điểm ngày 15/12/2025 là 263 tàu bay (236 máy bay cánh bằng và 27 trực thăng), tăng 12 tàu bay so với năm 2024 (đăng ký mới 17 tàu bay; xoá đăng ký 5 tàu bay).