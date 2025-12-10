Giúp đỡ người thân tìm cháu bé ở Sơn La bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình

Do xảy ra mâu thuẫn gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 7h00 ngày 8/12/2025, anh Phạm Kim Thắng, sinh năm 1980, trú tại bản Liềng, xã Mường Lèo đến Công an xã Mường Lèo trình báo với nội dung: Tối ngày 7/12/2025, do xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi từ lúc 21h cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm thấy cháu.

Công an xã Mường Lèo bàn giao công dân cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, xác minh, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lèo tiến hành ra soát, tím kiếm trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Mường Lèo. Đến 9h30 ngày 08/12/2025, Công an xã đã phát hiện và tìm thấy cháu M đang đi bộ đến bản Nà Chòm, xã Mường Lèo (cách nhà khoảng 20 km). Sau đó, Công an xã đưa cháu trở về nhà và giao lại cho gia đình quản lý.

