Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giúp đỡ người thân tìm cháu bé ở Sơn La bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình

Do xảy ra mâu thuẫn gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Gia Đạt

Ngày 10/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 7h00 ngày 8/12/2025, anh Phạm Kim Thắng, sinh năm 1980, trú tại bản Liềng, xã Mường Lèo đến Công an xã Mường Lèo trình báo với nội dung: Tối ngày 7/12/2025, do xảy ra mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nên cháu P.M.C, sinh năm 2011 (con trai anh Thắng) đã bỏ nhà đi từ lúc 21h cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm thấy cháu.

5.jpg
Công an xã Mường Lèo bàn giao công dân cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, xác minh, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lèo tiến hành ra soát, tím kiếm trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Mường Lèo. Đến 9h30 ngày 08/12/2025, Công an xã đã phát hiện và tìm thấy cháu M đang đi bộ đến bản Nà Chòm, xã Mường Lèo (cách nhà khoảng 20 km). Sau đó, Công an xã đưa cháu trở về nhà và giao lại cho gia đình quản lý.

>>> Xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân:

(Nguồn: THĐT)
#Sơn La #tìm kiếm trẻ #mâu thuẫn gia đình #cháu bé mất tích #giúp đỡ

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời giúp đỡ hai người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai

Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã tiếp nhận, hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai an toàn cho gia đình.

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 29/11, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận và hỗ trợ 2 trường hợp người cao tuổi đi lạc tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

capture.png
Gia đình nhanh chóng đến Công an phường Kim Liên đón cụ Nguyễn Thị Chung sau khi nhận được thông tin.
Xem chi tiết

Xã hội

Giúp đỡ cháu bé bị lạc ở Hà Nội trở về với gia đình

Dù không mang giấy tờ tùy thân và không có điện thoại, bị lạc người thân cháu C.V.L đã được Công an xã Mê Linh giúp tìm được người thân.

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Mê Linh đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ một cháu bé bị lạc, đưa trở về với gia đình an toàn.

capture-8494.png
Công an xã Mê Linh giúp đỡ cháu bé bị lạc trở về gia đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời hỗ trợ cụ bà 82 tuổi đi lạc trở về gia đình ở Hà Nội

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 21/11, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời hỗ trợ cụ bà 82 tuổi đi lạc trở về gia đình an toàn.

3.jpg
Gia đình đến đón cụ bà Trần Thị Lưu tại trụ sở Công an phường Yên Hòa.

Qua xác minh thông tin, được biết cụ bà là Trần Thị Lưu (SN 1943) đến nhà con gái chơi nhưng bị lạc đường. Công an phường đã khẩn trương liên lạc với người thân và đón cụ bà về gia đình an toàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.