Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 9 bị can tuồn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty đồ hộp Hạ Long

Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can trong đường dây thu mua hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Hải Ninh

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

655544.jpg
Tang vật vụ án.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố.

Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Cơ quan công an xác định các đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ. Sau đó, các đối tượng hợp thức hóa nguồn hàng bằng các giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã đăng ký với cơ quan nhà nước để vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) - một người tham gia thu gom thịt lợn nhiễm bệnh cho đường dây khai, từ khoảng nửa năm nay, đã tham gia việc thu gom, mua lợn bị mắc dịch bệnh để bán cho đầu mối thu gom. Còn người thu gom mang đi đâu thì bà này không biết.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra và xử lý, tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh nói trên. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

#thịt lợn nhiễm bệnh #đồ hộp #Hải Phòng #dịch tả châu Phi #khởi tố

Xã hội

Cháu ruột Cục trưởng An toàn thực phẩm hối lộ 9 tỷ mới được cấp giấy xác nhận

Để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm, bị can Lê Thị Thu Hà - cháu cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong phải hối lộ đến 9 tỷ.

Hai cựu Phó cục trưởng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử.

