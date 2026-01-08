120 tấn lợn bệnh, HaLong Canfoco nói không đưa vào sản xuất, cung ứng

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long khẳng định, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Trưa ngày 8/1, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã có báo cáo giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội liên quan nội dung về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty vụ 120 tấn lợn bệnh.

Báo cáo giải trình của HaLong Canfoco nêu rõ, thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Thịt lợn bẩn bị phát hiện tại kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cho biết, toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Theo HaLong Canfoco, công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc (tháng 9/2025), Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra; Nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

HaLong Canfoco cho biết, công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường; Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ;

Nhà máy của công ty hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

HaLong Canfoco cũng cam kết tiếp tục tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro; Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và công bố thông tin; Phối hợp đầy đủ với các cơ quan quản lý Nhà nước trong mọi trường hợp phát sinh.

Trước đó, ngày 8/1, Công an TP Hải Phòng thông báo đã khởi tố bị can với Bùi Đức Trọng (46 tuổi, ở đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) và 8 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường. Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Vụ việc được phanh phui khi Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ từ tháng 9/2025.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng xác định, nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Trong đó, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Sau khi lấy mẫu giám định tại các cơ quan chuyên môn và có kết luận xác định toàn bộ số thịt trên nhiễm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn tang vật vi phạm theo đúng quy định, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.