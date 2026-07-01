Vận chuyển trái phép chất ma túy, người đàn ông nhận án 20 năm tù

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1989; trú tại thôn Khoát, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, hồi 17h30 ngày 19/12/2025, tại khu vực tượng đài, xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh), Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội; Đội kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 1 và Công an xã Hiệp Hòa, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Phong có hành vi vận chuyển trái phép 449,730 gam ma túy Cocaine.

Bị cáo Nguyễn Văn Phong tại phiên tòa.

Dù nhận thức được việc vận chuyển trái phép chất ma túy, là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên Phong đã nhận vận chuyển để lấy tiền công.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Phong phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Phong 20 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bản án trên thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là răn đe các đối tượng đang có ý định thực hiện các hành vi phạm tội về ma túy.

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