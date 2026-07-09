Kẻ bẻ gãy "Ngai vua triều Nguyễn" lĩnh hơn 40 tháng tù

Sau khi đến điện Thái Hòa, Hồ Văn Phương Tâm (TP Huế) leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên "Ngai vua triều Nguyễn" rồi dùng tay đập phá, bẻ gãy phần tựa...

Ngày 9/7, Toà án nhân dân khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Kim Long, TP Huế) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" sau vụ bẻ gãy bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" tại Đại Nội Huế.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h55 ngày 24/5/2025, Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào tham quan Đại Nội Huế. Khi đến điện Thái Hòa, bị cáo leo qua hàng rào bảo vệ, ngồi lên "Ngai vua triều Nguyễn" rồi dùng tay bẻ gãy phần tựa phía trước bên trái và tiếp tục đập phá khiến bộ phận này vỡ thành nhiều mảnh.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng bảo vệ đã khống chế, bắt giữ Tâm và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Bị cáo Hồ Văn Phương Tâm tại phiên xét xử. Ảnh: Ngọc Minh

Kết quả định giá xác định, chi phí tối thiểu để khôi phục phần hiện vật bị hư hỏng là hơn 173,2 triệu đồng. Hội đồng định giá đồng thời khẳng định những tổn thất về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đối với bảo vật quốc gia là không thể định lượng bằng tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần nặng do sử dụng Methamphetamine. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, việc mất khả năng nhận thức là hậu quả từ hành vi tự sử dụng trái phép chất ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, Hồ Văn Phương Tâm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Phương Tâm 3 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

"Ngai vua triều Nguyễn" là hiện vật gốc độc bản, được sử dụng từ năm 1802 đến năm 1945 trong các nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn tại điện Thái Hòa. Năm 2015, hiện vật này được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.