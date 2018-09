Thêm bằng chứng Á hậu Bùi Phương Nga hẹn hò diễn viên Bình An

Dù Bình An và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga từ chối chia sẻ về tin đồn hẹn hò nhưng loạt bằng chứng mới nhất đã củng cố thông tin trên là sự thật.

>>> Mời quý độc giả xem video "Bùi Phương Nga biểu diễn nhảy hiện đại". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam:

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, top 3 Tiểu Vy - Bùi Phương Nga - Thúy An nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh chuyện học hành, đời tư của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng là chủ đề "bàn ra tán vào" của dân mạng.



Bình An - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga đang hẹn hò?

Cách đây vài ngày, cư dân mạng bất ngờ xôn xao về mối quan hệ giữa Á hậu 1 Phương Nga và diễn viên Bình An. Thậm chí, có người chia sẻ rằng bắt gặp nam diễn viên Bình An đã có mặt tại sân khấu đêm chung kết để ủng hộ bạn gái.



Mới đây, loạt hình ảnh chứng minh mối quan hệ của cả hai được chia sẻ rầm rộ trong cộng đồng mạng. Ngoài hình ảnh Bình An đăng tải cô gái giấu mặt có nét giống Phương Nga, tấm hình chiếc nhẫn được cả hai chia sẻ vô tình tố cáo nam diễn viên Cả một đời ân oán đang hẹn hò mỹ nhân Phương Nga.

Bằng chứng mới khẳng định Bình An - Bùi Phương Nga đang hẹn hò.

Cách đó không lâu, cô gái đi bên cạnh Bình An cũng diện trang phục tương tự như bộ đồ của Á hậu Phương Nga.

Trong một khuôn hình, Bình An và Phương Nga mặc áo đôi.

Sau loạt chứng cớ, mới đây người hâm mộ tiếp tục "soi" thêm loạt bằng chứng khẳng định tin đồn "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của cặp đôi. Cụ thể, trên Instagram Bình An bất ngờ đăng ảnh chụp cùng một cô gái.



Thay vì để lộ anh khéo léo che mặt nhân vật chính bằng một trái tim ngộ nghĩnh. Điều này sẽ không có gì đáng nói nếu như dân mạng không "vạch trần" điểm chung giữa nam diễn viên gốc Phú Thọ và Á hậu 1 Bùi Phương Nga .

Người hâm mộ phát hiện, cô gái trong tấm hình của Bình An diện chiếc áo y hệt với chiếc áo mà Á hậu Phương Nga từng diện. Sự trùng hợp có phần ngẫu nhiên của cặp "trai tài gái sắc" khiến khán giả không khỏi tò mò.

Chưa hết, trong bức ảnh đi cùng cô gái trước đó của nam diễn viên Cả một đời ân oán, người đi kế bên Bình An diện bộ trang phục từng được Phương Nga mặc cách đó không lâu. Dù không thể khẳng định 100% hai cô gái là một nhưng điều này cũng giúp dân mạng có thêm cơ sở và đưa vào "bằng chứng hồ sơ tình ái" của cả hai.

Chiếc nhẫn của Phương Nga trùng khớp với chiếc nhẫn của Bình An và bạn gái giấu mặt.

Bình An - Phương Nga đều từ chối trả lời tin đồn tình cảm.

Trước đó khi được hỏi về chuyện tình cảm, Bùi Phương Nga không trả lời trực tiếp mà khéo léo lái câu chuyện theo hướng khác. "Thực ra tôi không muốn chia sẻ về vấn đề riêng tư này lắm. Bây giờ chúng tôi còn quá nhiều điều phải lo cũng như có quá nhiều thứ phải chuẩn bị cho hành trình dài sắp tới. Trong tương lai nếu có điều gì thay đổi tôi sẽ thông báo sau", Á hậu 1 cho hay.



Á hậu cũng đồng thời cương quyết giữ vững quan điểm khi được nhắc tới vị khán giả đặc biệt - diễn viên Bình An trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018: "Như tôi đã nói đây là vấn đề riêng tư nên không muốn nhắc đến". Tuy nhiên, trước sự tấn công dồn dập từ phía người hỏi, người đẹp họ Bùi thừa nhận cô có quen biết Bình An trong một cuộc thi mà nam diễn viên làm giám khảo còn Phương Nga là thí sinh.

Về phía Bình An, anh giữ thái độ im lặng trước chuyện yêu đương với "bạn gái tin đồn". Chia sẻ về lý do xuất hiện trong đêm chung kết, Bình An tiết lộ: "Tôi vô tình có mặt tại Sài Gòn vì công việc. Tuy nhiên hôm qua mẹ nuôi tôi có rủ đi xem chung kết Hoa hậu nên tôi có nhiệm vụ tháp tùng mẹ đi. Ai cũng tưởng tôi ngồi cạnh mẹ của Phương Nga vì hai người cùng mặc váy đỏ nhưng không phải".