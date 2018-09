Không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, loạt sao này cũng nhập viện vì kiệt sức

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng bị kiệt sức khi lưu diễn tại châu Âu. Hiện, anh phải nằm yên một chỗ, không thể tiếp tục biểu diễn. Ảnh: VTC Năm 2016, cũng vì làm việc quá nhiều trong chuyến công tác ở Singapore, Đàm Vĩnh Hưng nằm viện khiến fans lo lắng. Ảnh: Nguoiduatin Không chỉ Mr Đàm, nhiều sao Việt cũng đổ bệnh vì mải miết làm việc, dành ít thời gian nghỉ ngơi. Tuấn Hưng là một trong số đó. Ảnh: FBNV Năm 2017, Tuấn Hưng từng kiệt sức đến mức bị ngất xỉu và phải nhập viện bởi ngay sau đêm nhạc ở Lào Cai, anh lái xe trở về Hà Nội để hát ở một show khác. Ảnh: Tienphong Năm 2015, vì làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ, Tuấn Hưng bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau buổi biểu diễn ở Đức. Ảnh: Vietnamnet Lý Nhã Kỳ từng nằm viện vì kiệt sức. Thời điểm đó, cô có lịch làm việc liên tục tại Pháp đồng thời không thích nghi được với sự thay đổi của thời tiết. Ảnh: Depplus Năm 2016, Trấn Thành nhập viện vì kiệt sức khiến fans lo lắng. Quản lý tiết lộ nam MC căng thẳng do lịch trình dày đặc và lùm xùm tình cảm, sự nghiệp. Ảnh: Danviet Tháng 4/2018, Bảo Anh hủy show sau khi nhập viện do làm việc quá sức trong nhiều ngày. Cô bị sốt cao, đau họng sau đó bị phát bệnh thủy đậu. Ảnh: Danviet Noo Phước Thịnh cũng là một trong những sao Việt nhập viện vì kiệt sức chạy show. Năm 2014, vì đổ bệnh, anh phải hủy chuyến lưu diễn tại châu Âu. Ảnh: Doisongphapluat Năm 2016, Quang Lê bị ngất xỉu tại nhà riêng và được đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận anh bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Ảnh: FBNV Xem clip "Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc Chờ đông". Nguồn VTC

