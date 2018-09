Trần Tiểu Vy, Phương Nga thay 5 bộ trang phục, xinh đẹp đi giao lưu

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và hai á hậu Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Thúy An trở thành những cái tên hot được nhiều công chúng quan tâm. Ngày thứ 2 sau đăng quang, Trần Tiểu Vy tất bật đi giao lưu với khán giả cùng hai á hậu. Top 3 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 bận rộn với nhiều lịch trình tuy nhiên tất cả vẫn luôn rạng rỡ. Do lịch trình giao lưu dày đặc, trong một ngày Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An đã thay 5 bộ trang phục để xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh Á hậu Bùi Phương Nga rạng rỡ đi giao lưu. Á hậu Nguyễn Thị Thuý An cũng xuất hiện tươi tắn. Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Tân Hoa hậu 18 tuổi luôn giữ nụ cười rạng rỡ, cuốn hút trong mọi hoạt động hậu đăng quang. Hình ảnh Trần Tiểu Vy đọ sắc cùng Phương Nga và Thúy An trong một buổi giao lưu. Thúy An giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Còn Bùi Phương Nga được trao danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Phương Nga và Thúy An liên tục di chuyển vì lịch trình giao lưu dày đặc. Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm nay được đánh giá xứng đáng với danh hiệu được trao. Mời quý độc giả xem clip "Trần Tiểu Vy trả lời ứng xử trong chung kết Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Youtube Hoa hậu Việt Nam

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và hai á hậu Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Thúy An trở thành những cái tên hot được nhiều công chúng quan tâm. Ngày thứ 2 sau đăng quang, Trần Tiểu Vy tất bật đi giao lưu với khán giả cùng hai á hậu. Top 3 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 bận rộn với nhiều lịch trình tuy nhiên tất cả vẫn luôn rạng rỡ. Do lịch trình giao lưu dày đặc, trong một ngày Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An đã thay 5 bộ trang phục để xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh Á hậu Bùi Phương Nga rạng rỡ đi giao lưu. Á hậu Nguyễn Thị Thuý An cũng xuất hiện tươi tắn. Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Tân Hoa hậu 18 tuổi luôn giữ nụ cười rạng rỡ, cuốn hút trong mọi hoạt động hậu đăng quang. Hình ảnh Trần Tiểu Vy đọ sắc cùng Phương Nga và Thúy An trong một buổi giao lưu. Thúy An giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Còn Bùi Phương Nga được trao danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Phương Nga và Thúy An liên tục di chuyển vì lịch trình giao lưu dày đặc. Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm nay được đánh giá xứng đáng với danh hiệu được trao. Mời quý độc giả xem clip "Trần Tiểu Vy trả lời ứng xử trong chung kết Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Youtube Hoa hậu Việt Nam