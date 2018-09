Tài lẻ khiến công chúng tròn mắt thán phục của Á hậu Bùi Phương Nga

Á hậu Bùi Phương Nga được đánh giá tài sắc vẹn toàn. Cô có tài lẻ là nhảy múa. Ảnh: BTC Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp sinh năm 1998 thể hiện vũ đạo tốt ở phần thi tài năng. Ảnh: BTC Trong một đêm tiệc của Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga gây ấn tượng khi nhảy bốc lửa trên nền nhạc ca khúc "Talk to me" của Chi Pu. Ảnh: Yeah1 Nàng á hậu được nhiều khán giả khen ngợi về vũ đạo, thần thái. Ảnh: Youtube Ở cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Sinh viên Việt Nam 2017, Phương Nga giành ngôi vị cao nhất. Ở phần thi tài năng, cô cũng dùng tài lẻ của mình để thuyết phục ban giám khảo. Ảnh: Laodong Trong chung kết, Phương Nga vừa nhảy hiện đại vừa múa đương đại. Ảnh: Đoàn Thanh NiênHình ảnh Bùi Phương Nga thể hiện tài múa đương đại. Ảnh: Zing Theo Zing, Á hậu Bùi Phương Nga bắt đầu học nhảy từ năm lớp 7. Ảnh: Laodong Nàng á hậu sinh năm 1998 hiện tham gia đội văn nghệ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Zing Phương Nga xem việc nhảy như một hình thức giải trí, xả stress đồng thời giữ vóc dáng. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi biểu diễn. Ảnh: FBNV Phương Nga rất say mê môn nhảy hiện đại. Ảnh: FBNV Gần đây, clip Phương Nga nhảy theo nhạc Kpop cách đây 3 năm gây chú ý. Ảnh: Yeah1 Mời quý độc giả xem clip "Á hậu Bùi Phương Nga nhảy trên nền nhạc ca khúc Talk to me của Chi Pu". Nguồn Youtube Hoa hậu Việt Nam

