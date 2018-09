Vì sao Mai Phương Thuý vắng mặt trong chung kết HHVN 2018?

Trong một đoạn bình luận qua lại cùng người hâm mộ, Mai Phương Thúy đã giải thích lí do khiến cô không xuất hiện trong đêm gala 30 năm Hoa hậu Việt Nam và đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Vào thời điểm đó, nàng hậu đang bị ốm nên không thể xuất hiện cùng những người đẹp khác.



Mai Phương Thuý không xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt nam 2018.

Còn nhớ trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi đăng tải một dòng trạng thái bằng tiếng anh về tình trạng sức khỏe của mình: "I am sick and fully aware that I am missing out on a lot of things.. but what can I do? My health map is as messy as Wednesday's traffic...". (Tạm dịch: Tôi đang ốm và hoàn toàn nhận thức được rằng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ... Nhưng tôi có thể làm gì? Tình trạng sức khỏe đang vô cùng rối loạn).



Nguyên nhân là vì người đẹp bị bệnh, không kịp hồi phục sức khoẻ.