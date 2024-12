“Nữ hoàng hội chợ” Khởi My sống trong penthouse, hôn nhân kỳ lạ

Khởi My từng đắt show ca hát hội chợ. Hiện tại, cô sống trong penthouse tiền tỷ cùng Kelvin Khánh. Khởi My khoe đón Giáng sinh cùng chồng, mẹ chồng và mẹ ruột trong penthouse. Nữ ca sĩ không phải làm dâu sau khi kết hôn. Khởi My tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 7 năm kết hôn. Nữ ca sĩ khoe được chồng trẻ nấu ăn. Vợ chồng Khởi My quyết định chưa sinh con. Nữ ca sĩ hài hước cho biết, vợ chồng cô ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Kelvin Khánh chia sẻ, cuộc sống vợ chồng anh rất hạnh phúc nên cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào đó, nếu cảm thấy cần có con, cặp đôi sẽ tính tiếp. Trong penthouse tiền tỷ, Khởi My có phòng làm việc riêng để phục vụ công việc làm streamer. Nữ ca sĩ khoe tủ đồ ăn uống ngay trong phòng làm việc. Khởi My đăng hình ảnh thư giãn sau thời gian dài làm việc. Nữ ca sĩ thảnh thơi ngắm cảnh từ khu vườn trong penthouse. Để giữ dáng vóc săn chắc, "nữ hoàng hội chợ" Khởi My chăm tập luyện tại nhà. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My

Khởi My từng đắt show ca hát hội chợ. Hiện tại, cô sống trong penthouse tiền tỷ cùng Kelvin Khánh. Khởi My khoe đón Giáng sinh cùng chồng, mẹ chồng và mẹ ruột trong penthouse. Nữ ca sĩ không phải làm dâu sau khi kết hôn. Khởi My tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau 7 năm kết hôn. Nữ ca sĩ khoe được chồng trẻ nấu ăn. Vợ chồng Khởi My quyết định chưa sinh con. Nữ ca sĩ hài hước cho biết, vợ chồng cô ở với nhau đã tăng động, chí chóe nên có con chắc sẽ sinh chuyện. Kelvin Khánh chia sẻ, cuộc sống vợ chồng anh rất hạnh phúc nên cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào đó, nếu cảm thấy cần có con, cặp đôi sẽ tính tiếp. Trong penthouse tiền tỷ, Khởi My có phòng làm việc riêng để phục vụ công việc làm streamer. Nữ ca sĩ khoe tủ đồ ăn uống ngay trong phòng làm việc. Khởi My đăng hình ảnh thư giãn sau thời gian dài làm việc. Nữ ca sĩ thảnh thơi ngắm cảnh từ khu vườn trong penthouse. Để giữ dáng vóc săn chắc, " nữ hoàng hội chợ" Khởi My chăm tập luyện tại nhà. Xem video: "Khoảnh khắc hài hước của vợ chồng Khởi My". Nguồn FB Khởi My