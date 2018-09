Chân dung “bạn trai tin đồn” siêu điển trai của Á hậu Bùi Phương Nga

Không giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng Á hậu Bùi Phương Nga lại thu hút sự chú ý nhờ sở hữu nhan sắc còn nổi bật hơn hoa hậu. Chuyện đời tư của người đẹp vì thế mà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Từ những bức ảnh gần gũi bên cạnh diễn viên, người mẫu Bình An trong đêm đăng quang, Bùi Phương Nga làm dấy lên tin đồn đang hẹn hò với chàng hot boy này. Bình An còn chụp ảnh dưới khán đài chung kết HHVN 2018. Ảnh: Kenh14/FB. Từ đó, dân mạng đã lùng thêm những bức ảnh chứng mình cho nghi ngờ Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 đang hẹn hò với nam diễn viên, người mẫu Bình An. Cô bạn gái trong bức ảnh của hot boy Bình An mặc trang phục rất giống với Á hậu Phương Nga. Chiếc nhẫn của bạn gái bí mật của Bình An cũng rất giống chiếc nhẫn từng được Phương Nga đeo. "Bạn trai tin đồn" của Phương Nga cũng là gương mặt quá quen thuộc trong cộng đồng mạng với biệt danh "hot boy Bình An". Nam diễn viên sinh năm 1993 tại Phú Thọ này gương mặt chuẩn soái ca, vóc dáng thu hút và chiều cao nổi bật 1m82. Song song với công việc của một người mẫu thời trang, hot boy Bình An còn tạo được dấu ấn qua các vai diễn trong phim "5s online", "Zippo, Mù tạt và em", và mới đây nhất là "Tình khúc bạch dương"... Nam diễn viên từng có một tuổi trẻ vất vả khi phải lái xe ôm và phục vụ quán ăn để trang trải cho việc học. Nam diễn viên hiện đang sở hữu trang Facebook có hơn 500.000 người theo dõi. Trước những tin đồn hẹn hò, cả Bùi Phương Nga và Bình An đều chưa lên tiếng xác nhận. Xem video "Phần thi ứng xử của Bùi Phương Nga". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam:

