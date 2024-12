An Tây - Chi Dân bị bắt liên quan ma túy gây sốc nhất Vbiz

Tháng 11/2014, An Tây và Chi Dân bị bắt, khởi tố. Theo Vietnamnet, Chi Dân bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong khi đó, An Tây, ngoài tội danh trên còn bị khởi tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ảnh: Znews. Vụ việc An Tây và Chi Dân bị bắt khiến dư luận xôn xao. Theo VTV, tại trại giam, Chi Dân chia sẻ: “Trong những ngày qua, khi cơ quan điều tra mời về làm việc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi phạm tội của mình. Tôi xin gửi lời ngàn xin lỗi đến tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa qua, vì đã làm mọi người cảm thấy hụt hẫng”. Ảnh: Vietnamnet. Còn An Tây cho biết: “Tôi đã biết lỗi của mình và có lời khuyên cho các bạn trẻ, các bạn làm nghệ thuật là đừng bao giờ dính dáng, không thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần". Ảnh: VTV.An Tây và Chi Dân đều đánh mất sự nghiệp vì ồn ào liên quan đến ma túy. Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô. Phía Rufino Aybar - em trai An Tây cho biết: “Tôi muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến mọi người. Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An, hay gia đình tôi. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, tôi mong rằng mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, hay đối với bố và tôi”. Ảnh: Znews. Trong năm 2024, ngoài An Tây và Chi Dân, một số gương mặt khác của showbiz cũng bị bắt. Người mẫu Nhikolai Đinh là một trong số đó. Tháng 6/2024, Nhikolai Đinh bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Vietnamnet. Nhikolai sinh năm 1995 tại Nga, có bố là người Nga, mẹ là người Việt. Anh làm người mẫu, ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi như Miss Eco Teen Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Super Idol Kids. Ảnh: Tiền Phong. Theo Người Lao Động, ngày 5/11/2024, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lê Quốc Kháng, 43 tuổi, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan số tiền 9 tỷ đồng. Ảnh: Người Lao Động. Lê Quốc Kháng từng giành giải quán quân cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên Tình khúc giọng ca vàng 2020. Ảnh: Znews. Xem video: "Chi Dân hát ca khúc 1 2 3 4". Nguồn FB Chi Dân

