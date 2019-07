Phát sốt clip hành trình yêu của Cường Đô la và Đàm Thu Trang

>>> Mời quý độc giả xem clip “Hành trình yêu của Cường Đô la - Đàm Thu Trang”. Nguồn Youtube nhân vật:

Trước thềm lễ cưới, Cường Đô la - Đàm Thu Trang liên tục cập nhật hình ảnh của cả hai. Mới nhất, trên trang cá nhân, Cường Đô la khoe clip ghi lại hình ảnh khi đi chụp ảnh cưới cùng Đàm Thu Trang.



Trong clip, cặp đôi Đàm Thu Trang và Cường Đô la trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ từ cái nắm tay ấm áp, nụ hôn đầy ngọt ngào đến ánh mắt đầy say mê. Đi kèm clip, Cường Đô la còn để lại dòng chú thích “Our journey is just begin” (Tạm dịch: Hành trình của chúng tôi chỉ mới bắt đầu).

Đàm Thu Trang và Cường Đô la.

Cách đây ít ngày, Cường Đô la cũng gây chú ý khi đăng tải clip cầu hôn Đàm Thu Trang trên bờ biển. Sau màn cầu hôn, Đàm Thu Trang bật khóc. Chứng kiến vợ sắp cưới rơi nước mắt, Cường Đô la cũng nghẹn ngào lau nước mắt của chính mình, sau đó cả hai nắm tay nhau.

Trước ngày lên xe hoa, Đàm Thu Trang đã không giấu được sự hồi hộp xen lẫn cảm giác hạnh phúc. Gần đây, cô khoe hình ảnh xinh đẹp kèm lời chú thích “18 tuổi”. Ở một chia sẻ khác, người đẹp đăng tải khoảnh khắc cười rạng rỡ.