Lưu Gia Linh vượt qua nỗi đau để trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á

Bình thản đối diện vụ việc đen tối nhất cuộc đời

Cuối tháng 8 vừa qua, Lưu Gia Linh đã xuất hiện trong một buổi trò chuyện với phóng viên báo QQ, bình thản nhắc lại về sự cố diễn ra cách đây 28 năm khi cô bất ngờ bị xã hội đen bắt cóc và làm nhục.

Lưu Gia Linh thẳng thắn nói về vụ bắt cóc kinh hoàng năm xưa. Bà xã Lương Triều Vỹ cho biết, cô chọn cho mình sự bình yên để đối mặt với giai đoạn đen tối, khó khăn nhất cuộc đời: “Tôi tha thứ cho họ, cho những kẻ đã làm nên tội ác đó với tôi. Tôi chọn sự bình yên trong cuộc sống”. Ngôi sao 53 tuổi cũng chia sẻ, cô may mắn khi “được nhiều hơn mất” trong sự việc này: “Sau biến cố sốc trong cuộc sống, tôi lại thấy mình được nhiều thứ hơn. Tôi trưởng thành, được người thân yêu đón nhận và bạn bè, khán giả yêu quý. Trong cuộc đời, đôi lúc những vấp ngã và đau đớn lại mang lại nụ cười”. Đồng thời, trong buổi trò chuyện, Lưu Gia Linh cũng tiết lộ sự thật về sự việc năm xưa, rằng cô không hề bị cưỡng bức như truyền thông vẫn đưa tin suốt nhiều năm nay. Cô chỉ bị chúng bắt cóc, lột sạch đồ, bị quấy rối và quay phim chụp ảnh lại mà thôi. “Tôi đã rất muốn gặp lại 4 kẻ đã ra tay với tôi năm xưa để cám ơn vì họ đã không cưỡng hiếp tôi. Thực ra, họ cũng chỉ làm theo lệnh”, minh tinh họ Lưu chia sẻ. Vụ bắt cóc chấn động làng giải trí Lưu Gia Linh sở hữu gương mặt xinh đẹp, sáng màn ảnh. 28 năm trước, Lưu Gia Linh khi đó 25 tuổi và là cái tên sáng giá của màn ảnh Hong Kong với gương mặt xinh đẹp và diễn xuất tốt. Đây cũng là khoảng thời gian mà các thế lực xã hội đen hoành hành, gây nên không biết bao nhiêu cơn ác mộng cho các nghệ sỹ trong làng giải trí. Năm 1987, Lưu Gia Linh được một ông trùm trong Hội Tam Hoàng tặng cho một vai diễn. Sau đó, khi cô đã trở thành diễn viên nổi tiếng, nhóm Hắc Bang – một thành viên của Hội Tam Hoàng quay sang đòi cô phải trả ơn bằng cách tham gia một bộ phim người lớn có những cảnh quay trần trụi trên màn ảnh. Thẳng thắn từ chối, Lưu Gia Linh bị Hắc Bang liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần. Ban đầu chúng liên tục gọi điện đe dọa bất cứ mọi lúc, mọi nơi, từ phim trường đến nhà riêng hay bất cứ nơi nào cô đi. Lưu Gia Linh sau này cho biết, cô đã phải trải qua những ngày tháng sợ hãi vô cùng khủng khiếp, đến nỗi “ngủ không dám ngủ, gội đầu không dám mở mắt”. Trước sức ép đó, Lưu Gia Linh vẫn không thay đổi quyết định của mình để rồi bi kịch đã xảy đến vào một ngày cuối tháng 4.1990. Sau khi xong xuôi công việc và đang chạy xe đến nhà bạn trai Lương Triều Vỹ vào lúc 3 giờ sáng, Lưu Gia Linh bất ngờ bị một nhóm đàn ông bắt cóc và giam giữ trong 3 tiếng đồng hồ. Chúng lột sạch đồ, có hành vi quấy rối và quay lại tất cả những hình ảnh trần trụi nhất của Lưu Gia Linh, sau đó tha cho cô về nhà. Ngay sau khi những bức hình này lan truyền một cách chóng mặt trên các mặt báo, cả làng giải trí Hong Kong và châu Á lúc bấy giờ thực sự chấn động. Lưu Gia Linh rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Sự tủi nhục, xấu hổ khiến nữ diễn viên trẻ khi đó từng có lần nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, đúng như những gì Lưu Gia Linh chia sẻ gần đây, cô “được nhiều hơn mất” sau sự việc này. May mắn đầu tiên của cô là được người bạn trai khi đó – Lương Triều Vỹ luôn sát cánh bên cạnh để giúp cô vượt qua giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, Lương Triều Vỹ chấp nhập từ bỏ nhiều hợp đồng đóng phim để ở bên bạn gái: “Cô ấy mới quan trọng. Không có phim này thì còn có phim khác. Tôi chỉ nghĩ rằng, cô ấy cần tôi lúc này”. Người thân của Lưu Gia Linh cũng luôn ở bên để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn: “Khi tôi trở về nhà, mẹ tôi vẫn nấu cơm và trò chuyện với tôi như bình thường mà không hề nhắc gì đến sự việc đau lòng kia. Điều đó khiến tôi cảm thấy bình yên trong ngôi nhà của mình”. Vượt qua nỗi đau để trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á Sau khoảng thời gian khủng hoảng vì scandal, nhờ có một Lương Triều Vỹ hết sức tận tình, chu đáo và luôn sát cánh bên mình, Lưu Gia Linh đã vươn lên một cách mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước khi xảy ra vụ bắt cóc kinh hoàng. Năm 1998, cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của LHP Kim Tử Kinh (Hồng Kông) cho bộ phim Tự Lưu. Năm 2008, cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Kê - Bách Hoa (Trung Quốc) với bộ phim Hiếu Kỳ Hại Chết Mèo. Năm 2011, cô lại chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông với vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim Địch Nhân Kiệt của đạo diễn Từ Khắc. Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn luôn sát cánh bên nhau sau gần 30 năm. Về đời tư, dù trải qua nhiều trắc trở, sóng gió nhưng đến nay, sau gần 30 năm yêu nhau và 10 năm chính thức trở thành vợ chồng, tình cảm của cặp đôi Lưu Gia Linh – Lương Triều Vỹ vẫn vô cùng bền chặt. Hai người không có con mặc dù đã nhiều lần cố gắng.



Ngoài sự nghiệp đỉnh cao và hôn nhân viên mãn, Lưu Gia Linh còn được biết đến là một nghệ sỹ mát tay trong lĩnh vực kinh doanh. Cô là một trong số những nữ nghệ sỹ giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Cô từng tuyên bố thẳng thắn: “Tiền có sức hút lớn với tôi. Cần gì phải bám đại gia khi bản thân bạn có thể kiếm ra nhiều tiền. Tôi ham tiền nhưng không bán rẻ mình vì nó. Ở góc độ nào đó, tiền là cách tôi thể hiện quyền lực bản thân".

Hiện tại, ngoài đầu tư bất động sản, Lưu Gia Linh còn là bà chủ của một chuỗi nhà hàng, quán bar, siêu thị thực phẩm tại cả Hong Kong và các thành phố lớn của Trung Quốc.

Đến nay, Lưu Gia Linh vẫn được mọi người nói là người vô cùng may mắn. Cô may mắn vì đã có được một Lương Triều Vỹ, may mắn vì đã không phải chịu cảnh điên dại hay chật vật như những sao nữ khác cùng rơi vào cảnh bị xã hội đen làm nhục giống mình như Lam Khiết Anh hay Lưu Cẩm Linh. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn đó còn phải kể đến sự bản lĩnh, mạnh mẽ phi thường mà không phải người phụ nữ nào cũng có được như Lưu Gia Linh.