Diễn viên Trương Phương khóa môi chồng Tây trong lễ ăn hỏi

Diễn viên Trương Phương diện áo dài trong lễ ăn hỏi với chồng Tây. Ảnh: Vietnamnet. Chồng Trương Phương diện vest lịch lãm. Nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai chia sẻ, nửa kia cao đến 2 m. Ảnh: Người Đưa Tin.Vợ chồng Trương Phương khóa môi trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Vietnamnet. Sau lễ ăn hỏi ở Việt Nam, Trương Phương và chồng Tây sẽ tổ chức đám cưới ở New Zealand. "Gia đình bạn bè chú rể ở New Zealand nên mấy nữa tôi sẽ về bên đó tổ chức để mọi người đỡ phải bay xa vất vả", Trương Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương không ngại đáp trả trước bình luận trái chiều của một số cư dân mạng về lễ ăn hỏi. Cụ thể, khi một cư dân mạng viết: "Kể cũng vui, lần nào cũng là lần đầu", nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai phản hồi: "Em làm gì có người yêu cũ vì cách em yêu chồng em như yêu tình đầu". Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương cho biết, bố mẹ chồng đều đã qua đời khi một cư dân mạng thắc mắc về sự vắng mặt của gia đình chồng nữ diễn viên. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương sống ở New Zealand cùng bạn đời trong nửa năm qua. Ảnh: Znews. Nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai trở về Việt Nam cách đây không lâu để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ảnh: Vietnamnet. Chồng ngoại quốc của Trương Phương lộ diện cách đây ít tháng. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước khi tìm được hạnh phúc bên chồng hiện tại. Ảnh: Instagram Trương Phương. Diễn viên Trương Phương cho biết, cô và chồng hiện tại quen biết nhau hơn 6 năm qua. Khi biết nữ diễn viên ly hôn, người đàn ông này lập tức theo đuổi cô. Ảnh: Instagram Trương Phương. Xem video: "Trương Phương ở New Zealand". Nguồn FB Trương Phương

Diễn viên Trương Phương diện áo dài trong lễ ăn hỏi với chồng Tây. Ảnh: Vietnamnet. Chồng Trương Phương diện vest lịch lãm. Nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai chia sẻ, nửa kia cao đến 2 m. Ảnh: Người Đưa Tin. Vợ chồng Trương Phương khóa môi trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Vietnamnet. Sau lễ ăn hỏi ở Việt Nam, Trương Phương và chồng Tây sẽ tổ chức đám cưới ở New Zealand. "Gia đình bạn bè chú rể ở New Zealand nên mấy nữa tôi sẽ về bên đó tổ chức để mọi người đỡ phải bay xa vất vả", Trương Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương không ngại đáp trả trước bình luận trái chiều của một số cư dân mạng về lễ ăn hỏi. Cụ thể, khi một cư dân mạng viết: "Kể cũng vui, lần nào cũng là lần đầu", nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai phản hồi: "Em làm gì có người yêu cũ vì cách em yêu chồng em như yêu tình đầu". Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương cho biết, bố mẹ chồng đều đã qua đời khi một cư dân mạng thắc mắc về sự vắng mặt của gia đình chồng nữ diễn viên. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương sống ở New Zealand cùng bạn đời trong nửa năm qua. Ảnh: Znews. Nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai trở về Việt Nam cách đây không lâu để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ảnh: Vietnamnet. Chồng ngoại quốc của Trương Phương lộ diện cách đây ít tháng. Ảnh: Instagram Trương Phương. Trương Phương từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi trước khi tìm được hạnh phúc bên chồng hiện tại. Ảnh: Instagram Trương Phương. Diễn viên Trương Phương cho biết, cô và chồng hiện tại quen biết nhau hơn 6 năm qua. Khi biết nữ diễn viên ly hôn, người đàn ông này lập tức theo đuổi cô. Ảnh: Instagram Trương Phương. Xem video: "Trương Phương ở New Zealand". Nguồn FB Trương Phương