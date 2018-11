H'Hen Niê công bố quốc phục bánh mỳ từng gây tranh cãi

Hoa hậu H'Hen Niê bước ra sân khấu trong bộ trang phục Bánh mỳ đã được cải tiến so với mẫu thiết kế trước đó. Thay đổi lớn nhất là bộ quần áo bó sát của hoa hậu đã được đổi màu từ đỏ sang nude. Những chiếc "bánh mỳ" cũng được làm thủ công lại, trông tươi mới và ngon mắt hơn. Bộ trang phục như lột xác so với phiên bản đầu tiên, trông đẹp và tinh tế hơn. Hoa hậu H'Hen Niê cũng biểu cảm vui tươi để phù hợp với thần thái của bộ đồ. H'Hen Niê cũng thử nghiệm trình diễn trước khán giả. Tại Hoa hậu Hoàn vũ, trang phục dân tộc luôn là phần thi hấp dẫn và có tính giải trí cao. Các thí sinh cũng không cần catwalk quá chỉn chu mà có thể sáng tạo nhiều lối biểu cảm sao cho toát lên tinh thần của bộ đồ. Phiên bản trước đây của bộ trang phục bánh mỳ. Chất liệu áo thiếu tinh tế, bánh mỳ còn chưa trau chuốt hay những tấm biển "10K", "ăn là ghiền" khiến bộ đồ bị nhận xét là hơi hàng chợ. Các nhược điểm đó đều được khắc phục trong phiên bản mới. Trước khi công bố trang phục chính thức, Hoa hậu H'Hen Niê cũng trình diễn 2 trang phục dân tộc khác được đưa vào Top 3 cuộc bầu chọn trên mạng. Bộ Ngũ hổ này cũng được khán giả yêu mến, lấy cảm hứng từ tranh Ngũ hổ và tuồng cổ Việt Nam. Bộ trang phục cũng khiến nhiều khán giả trầm trồ vì màu sắc bắt mắt, toát nên sự oai hùng của các vị tướng nhưng cũng nữ tính và gợi cảm với váy ngắn. H'Hen Niê có phong thái cuốn hút khi trình diễn. Một bộ khác được yêu thích không kém là Phố cổ, lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An với những ngôi đình cổ hay đèn lồng đỏ. Phần phông nền phía sau được rút gọn so với phiên bản trước đây. Nếu Phố cổ có nhược điểm thì đó là màu sắc u tối, có thể khiến bộ trang phục bị chìm trên sân khấu rực rỡ của Hoa hậu Hoàn vũ. >>> Xem video "H'Hen Niê về thăm quê trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới". Nguồn Youtube/ Miss Universe Vietnam:

Hoa hậu H'Hen Niê bước ra sân khấu trong bộ trang phục Bánh mỳ đã được cải tiến so với mẫu thiết kế trước đó. Thay đổi lớn nhất là bộ quần áo bó sát của hoa hậu đã được đổi màu từ đỏ sang nude. Những chiếc "bánh mỳ" cũng được làm thủ công lại, trông tươi mới và ngon mắt hơn. Bộ trang phục như lột xác so với phiên bản đầu tiên, trông đẹp và tinh tế hơn. Hoa hậu H'Hen Niê cũng biểu cảm vui tươi để phù hợp với thần thái của bộ đồ. H'Hen Niê cũng thử nghiệm trình diễn trước khán giả. Tại Hoa hậu Hoàn vũ, trang phục dân tộc luôn là phần thi hấp dẫn và có tính giải trí cao. Các thí sinh cũng không cần catwalk quá chỉn chu mà có thể sáng tạo nhiều lối biểu cảm sao cho toát lên tinh thần của bộ đồ. Phiên bản trước đây của bộ trang phục bánh mỳ. Chất liệu áo thiếu tinh tế, bánh mỳ còn chưa trau chuốt hay những tấm biển "10K", "ăn là ghiền" khiến bộ đồ bị nhận xét là hơi hàng chợ. Các nhược điểm đó đều được khắc phục trong phiên bản mới. Trước khi công bố trang phục chính thức, Hoa hậu H'Hen Niê cũng trình diễn 2 trang phục dân tộc khác được đưa vào Top 3 cuộc bầu chọn trên mạng. Bộ Ngũ hổ này cũng được khán giả yêu mến, lấy cảm hứng từ tranh Ngũ hổ và tuồng cổ Việt Nam. Bộ trang phục cũng khiến nhiều khán giả trầm trồ vì màu sắc bắt mắt, toát nên sự oai hùng của các vị tướng nhưng cũng nữ tính và gợi cảm với váy ngắn. H'Hen Niê có phong thái cuốn hút khi trình diễn. Một bộ khác được yêu thích không kém là Phố cổ, lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An với những ngôi đình cổ hay đèn lồng đỏ. Phần phông nền phía sau được rút gọn so với phiên bản trước đây. Nếu Phố cổ có nhược điểm thì đó là màu sắc u tối, có thể khiến bộ trang phục bị chìm trên sân khấu rực rỡ của Hoa hậu Hoàn vũ . >>> Xem video "H'Hen Niê về thăm quê trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới". Nguồn Youtube/ Miss Universe Vietnam: