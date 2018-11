Lần hiếm hoi An Nguy - Cát Phượng chạm mặt trước ồn ào

(Kiến Thức) - Trước khi vướng ồn ào, An Nguy và Cát Phượng từng chạm mặt trong chương trình “Lớp học vui nhộn”. Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn, Cát Phượng còn từng khen ngợi An Nguy.

Gần đây, An Nguy bất ngờ tố Cát Phượng đứng sau scandal tình cảm giữa cô và Kiều Minh Tuấn. Trước khi vướng ồn ào, An Nguy và Cát Phượng ít khi chạm mặt trên truyền hình lẫn sự kiện giải trí hay đời thường. Lần hiếm hoi cả hai xuất hiện cùng nhau trên truyền hình là trong chương trình “Lớp học vui nhộn” lên sóng vào năm 2016.



Trong chương trình, An Nguy tham gia với vai trò khách mời còn Cát Phượng là gương mặt cố định và cả hai có khá ít sự tương tác. Đến khi An Nguy đóng chung phim với Kiều Minh Tuấn và vướng tin đồn phim giả tình thật, mối quan hệ giữa An Nguy - Cát Phượng mới bắt đầu gây chú ý.

An Nguy - Cát Phượng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Cát Phượng khen An Nguy, thậm chí nói sẽ chúc phúc cho An Nguy và Kiều Minh Tuấn nếu hai người yêu nhau là thật. “Về An Nguy, tôi thấy đó là một cô bé dễ thương, hiền lành. Tôi thấy tôi còn yêu cô bé đó được ấy chứ. Thế nên nếu có chuyện đó thật sự, tôi sẽ chúc mừng họ”, Cát Phượng chia sẻ.

Gần đây, An Nguy tố Cát Phượng dàn dựng scandal. Lập tức, Cát Phượng lên tiếng cho rằng tin nhắn An Nguy tung là giả mạo. Cát Phượng còn nhấn mạnh cô chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với An Nguy. Phát ngôn này khiến khán giả thắc mắc vì Cát Phượng từng tham gia gameshow cùng An Nguy.

Cát Phượng nhanh chóng phân trần ở một bình luận với khán giả: “Này bạn, tôi thật sự chưa nói chuyện trực tiếp với An Nguy. Việc An Nguy thấy tôi và chào rồi đi là chuyện thường vì là trong nghề gặp nhau gật đầu chào là chuyện thường nhé bạn".