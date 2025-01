Sắc vóc mỹ nhân được triệu phú cầu hôn nhẫn kim cương 7 tỷ

Tờ People đưa tin "Người Nhện" Tom Holland cầu hôn Zendaya vào cuối năm 2024. Zendaya đã đeo nhẫn đính hôn 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) cách đây ít ngày. Ảnh: Variety. Tom Holland và Zendaya công khai chuyện tình cảm vào năm 2021. Ảnh: Just Jared. Zendaya từng chia sẻ trên trang cá nhân, Tom Holland là người khiến cô hạnh phúc nhất. Ảnh: Getty Images. Bạn gái của "Người nhện" sinh năm 1996, sở hữu vóc dáng săn chắc, quyến rũ, gương mặt cá tính. Ảnh: Instagram Zendaya. Zendaya có phong cách thời trang khá táo bạo. Ảnh: Hollywood Life. Nữ diễn viên diện váy áo xuyên thấu, cắt xẻ tại một sự kiện. Ảnh: Hollywood Life.Bạn gái Tom Holland ăn chay từ năm 9 tuổi. Ảnh: Variety. Chia sẻ trên tờ US Weekly, Zendaya thừa nhận cô không thích ăn rau. Ảnh: Instagram Zendaya. "Lý do chính khiến tôi ăn chay là vì tôi là người yêu động vật, chắc chắn không phải vì tôi thích rau", người đẹp bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với People. Ảnh: Instagram Zendaya. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Justine, Zendaya cho biết, cô tìm niềm vui trong việc tập thể dục để có thể kiên trì rèn luyện. Ảnh: Instagram Zendaya. "Tôi thích nhảy và biên đạo. Đó là cách tôi tập thể dục. Hãy tìm thứ gì đó thực sự thú vị đối với bạn. Có thể là bài tập thể dục nhịp điệu hoặc bất cứ thứ gì khác", Zendaya chia sẻ. Ảnh: Instagram Zendaya. Zendaya đóng nhiều phim đình đám như Những kẻ thách đấu – Challengers, Dune: Hành tinh cát phần 2, Lâng lâng – Euphoria. Ảnh: Instagram Zendaya. Xem video: "Tom Holland và Chris Pratt đùa giỡn trong phòng lồng tiếng". Nguồn Vietnamnet

Tờ People đưa tin "Người Nhện" Tom Holland cầu hôn Zendaya vào cuối năm 2024. Zendaya đã đeo nhẫn đính hôn 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) cách đây ít ngày. Ảnh: Variety. Tom Holland và Zendaya công khai chuyện tình cảm vào năm 2021. Ảnh: Just Jared. Zendaya từng chia sẻ trên trang cá nhân, Tom Holland là người khiến cô hạnh phúc nhất. Ảnh: Getty Images. Bạn gái của "Người nhện" sinh năm 1996, sở hữu vóc dáng săn chắc, quyến rũ, gương mặt cá tính. Ảnh: Instagram Zendaya. Zendaya có phong cách thời trang khá táo bạo. Ảnh: Hollywood Life. Nữ diễn viên diện váy áo xuyên thấu, cắt xẻ tại một sự kiện. Ảnh: Hollywood Life. Bạn gái Tom Holland ăn chay từ năm 9 tuổi. Ảnh: Variety. Chia sẻ trên tờ US Weekly, Zendaya thừa nhận cô không thích ăn rau. Ảnh: Instagram Zendaya. "Lý do chính khiến tôi ăn chay là vì tôi là người yêu động vật, chắc chắn không phải vì tôi thích rau", người đẹp bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với People. Ảnh: Instagram Zendaya. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Justine, Zendaya cho biết, cô tìm niềm vui trong việc tập thể dục để có thể kiên trì rèn luyện. Ảnh: Instagram Zendaya. "Tôi thích nhảy và biên đạo. Đó là cách tôi tập thể dục. Hãy tìm thứ gì đó thực sự thú vị đối với bạn. Có thể là bài tập thể dục nhịp điệu hoặc bất cứ thứ gì khác", Zendaya chia sẻ. Ảnh: Instagram Zendaya. Zendaya đóng nhiều phim đình đám như Những kẻ thách đấu – Challengers, Dune: Hành tinh cát phần 2, Lâng lâng – Euphoria. Ảnh: Instagram Zendaya. Xem video: "Tom Holland và Chris Pratt đùa giỡn trong phòng lồng tiếng". Nguồn Vietnamnet