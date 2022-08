Hương Giang Idol chia tay doanh nhân Matt Liu

Tối ngày 19/8, Hương Giang thông báo chia tay doanh nhân Matt Liu. Cô viết trên trang cá nhân: “Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được.

Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Always beside you my special man (Tạm dịch: Sẽ luôn bên cạnh anh - người đàn ông đặc biệt của em)”.

Dưới bài đăng của Hương Giang, Matt Liu để lại bình luận: “Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới”.

Hương Giang chia tay Matt Liu. Ảnh: FBNV

Năm 2021, Hương Giang và Matt Liu vướng nghi vấn chia tay. Phải sau một thời gian khá dài, cặp đôi mới xuất hiện bên nhau, dành những lời có cánh cho đối phương.

Đến tháng 6/2022, Hương Giang Idol và Matt Liu không chăm tương tác với nhau trên mạng xã hội như trước. Không ít cư dân mạng suy đoán tình cảm của cặp đôi gặp trục trặc.

Sau đó, những đồn đoán về mối quan hệ giữa Hương Giang và Matt Liu đã chấm dứt khi Matt Liu để lại bình luận dưới bài đăng của Hương Giang. Bạn trai của Hương Giang viết: "Nơi này tên Matt và có em nên mới đẹp chứ".

Cách đây ít ngày, Matt Liu gây chú ý khi đăng tải hai chữ “The end” (tạm dịch: Kết thúc). Mới đây, anh thay đổi ảnh bìa là hình ảnh đồng hồ xa xỉ thay vì hình ảnh chụp cùng Hương Giang.